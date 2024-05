Seguridad al volante: las consecuencias casi insospechadas de tener en malas condiciones los amortiguadores

Los amortiguadores son responsables de la dirección, el frenado y la estabilidad de nuestro auto. Como su nombre lo indica, reducen el nivel de rebote al conducir por terrenos ásperos, cuando accidentalmente caemos en un bache o encontramos cualquier desperfecto en la ruta. Tenerlos en buenas condiciones resulta crucial para garantizar la seguridad y el confort durante la conducción.

"Es una de las piezas más importantes que tiene los vehículos", garantizó el especialista en vialidad, Héctor "Buddy" Roitman. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, explicó la importancia de tener los amortiguadores en buenas condiciones y, en contrapartida, reveló las consecuencias que genera no otorgarles un mantenimiento adecuado.

En primera instancia, planteó que "si a usted le ha pasado de ir, agarrar un pozo en algún lugar y que el auto se le mueva para todos lados, muy probablemente eso le pasó porque sus amortiguadores están en muy mal estado. Si tenés los amortiguadores en malas condiciones, vas a andar bailoteando todo un tramo y saltás para cualquier lado".

Cómo funcionan y qué cuidados se deben tener

"Buddy" Roitman señaló las consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a revisar tus amortiguadores a un taller: "Normalmente lo que hacen es apoyarse en una esquina de tu auto, presionarlo hacia abajo y ven cómo salta. Entonces, te dicen que todavía tira, que no está transpirando, que no está roto pero se te está empezando a juntar un poquito de mugre o que está empezando a perder un poco por el retén, pero todavía tenés 'para seguir'. Pero después resulta que a ese amortiguador lo ponés en un probador de amortiguadores y te sale que está roto, o sea no te responde de la manera que tenía que responder".

Y detalló como realizan esa prueba de control: "Tienen una mesa que vibra, entonces está todo el tren delantero apoyado en uno de esas platos donde se apoya la rueda cuando te vas a hacer la RTO y eso empieza a vibrar a una determinada frecuencia. Mientras más dañado está el amortiguador, más salta. Entonces, de repente vemos que cuando empieza a vibrar, ves que la rueda empieza a saltar para arriba y para abajo, ahí te das cuenta que está fundido. Lo que hace el amortiguador es que tiene, por un lado, un dispositivo que absorbe la energía cuando sube, y por otro lado absorbe energía cuando baja. O sea, lo que hace es frenar esa energía que se transmite en el impacto de la rueda contra un pozo o lo que sea".

Héctor "Buddy" Roitman, experto en seguridad vial.

Acerca de cómo es el funcionamiento de la pieza vehicular, comentó: "La idea es que se cambia una forma de energía, en este caso la energía cinética de la rueda que es lanzada hacia arriba, por un trabajo de circulación adentro del amortiguador, donde hay un líquido que tiene que vencer la fuerza de unos resortes para poder pasar de una cámara a otra, entonces, al empujar hacia arriba hay como un cilindro hidráulico que empieza a empujar el líquido para que pase de un lado al otro y luego, cuando la rueda va a bajar, también lo retiene. Con esto se logra que, en lugar de pegar un salto tremendo en altura, lo que hace es que suba más lentamente y baje más lentamente".

"Con eso logramos que acompañe al movimiento del objeto que estamos rodeando con nuestra rueda. Entonces, cuando tenés un badén, una piedra o un lomo de burro, lo que hace es que la rueda acompañe ese movimiento y no que apenas lo toque salte y dejes de estar en contacto con el suelo. Los amortiguadores tienen una importancia tremenda en mantener la rueda contra el pavimento", sostuvo el especialista.

Las consecuencias casi insospechadas de tener malas condiciones en los amortiguadores

En las luces: "Cuando hay una falla en los amortiguadores y el auto se desplaza de arriba hacia abajo constantemente, da la impresión de que estamos haciendo un cambio de luces", advirtió

y el auto se desplaza de arriba hacia abajo constantemente, da la impresión de que estamos haciendo un cambio de luces", advirtió En los frenos: "Hay un proceso que se llama transferencia de masa. El vehículo pesa más cuando estás frenando el eje delantero, se transfiere peso del eje trasero al eje delantero. Entonces, lo que pasa es que la fuerza de frenado en el eje trasero deja de tener tanta relevancia, ya no frena tanto porque no hay peso que esté cargando sobre el eje trasero. Entonces, de repente el vehículo está cabeceando porque no tiene los amortiguadores en muy buenas condiciones, el freno delantero te está soportando el 90% de la acción de frenado, el freno trasero se está desaprovechando y el delantero se sobrepasa su capacidad de fricción contra el pavimento y empiezan a patinar", manifestó.

en muy buenas condiciones, el freno delantero te está soportando el 90% de la acción de frenado, el freno trasero se está desaprovechando y el delantero se sobrepasa su capacidad de fricción contra el pavimento y empiezan a patinar", manifestó. En las ruedas: "Cuando hay un problema con los amortiguadores, la rueda empieza a gastarse y empiezan a verse cuadradas. A medida que va pasando el tiempo, eso va agravándose y la rueda empieza a ser un hexágono o de cualquier forma por el estilo en lugar de ser circular", concluyó.

