Mayo termina con dos feriados: quiénes se benefician

Tras el feriado del 25 de mayo en el que se conmemora la Revolución de Mayo y con la vista puesta en los dos fines de semana largos en junio, se conoció que un grupo de personas tendrán un feriado más antes de que se termine el quinto mes del año.

Cabe aclarar que estos feriados no son en todo el país, sino en ciertos lugares especificos los próximos 29 y 30 de mayo. Estas fechas se toma como un día no laborable en el que muchos comercios y oficinas deciden no abrir sus puertas, ya que se conmemora algún aniversario o evento especial en la zona.

Un grupo de personas tendrá un feriado más antes de que se termine el mes de mayo. (Foto: Archivo MDZ).

Quiénes tendrán feriado este 29 de mayo

Según os grupos tendrán feriado este miércoles 29 de mayo, ya que ese día se conmemora el aniversario de la fundación de Comandante Nicanor Otamendi, ubicado en General Alvarado, y Villalonga, ciudad del partido de Patagones.

De esta manera, quienes tienen este día libre podrán formar parte de los festejos por el aniversario fundacional de ambos lugares.

Quiénes trendrá feriado este 30 de mayo

Al día siguiente se suma el grupo que tendrá un último feriado del mes de mayo 2024. El próximo jueves 30 de mayo se celebra la conmemoración de la fundación de Chascomús, en 1801.

Por esta razón, el grupo conformado por los trabajadores municipales y del Banco Provincia de la localidad bonaerense tendrán un día libre adicional en mayo.

Cuándo son los próximos feriados en Argentina

Dentro de la lista de feriados nacionales publicados por el Gobierno, se señala que los próximos feriados serán en el mes de junio. Estos son: