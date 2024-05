Variaciones sobre el amor

Una es una mujer cruel. Otra es una mujer desilusionada. Otra es una mujer inhibida. Todas tienen en común que amar no se trata de encontrar una complementariedad, sino que el amor es saber hacer con la diferencia que se les plantea. Hablo de tres mujeres, tres personajes que sirven de disparador para afirmar momentos artísticos, creativos y permiten continuar disfrutándolos.

La mujer cruel e indolente se llama Turandot, una princesa de origen chino que sólo se casará con el hombre que sea capaz de resolver tres enigmas que ella propone. Todos mueren en el intento de resolverlos, pero uno lo logra. Se llama Calfas y descifrará cada adivinanza que supo ser mortal para muchos.

Los tres enigmas que plantea Turandot son: .

¿Cuál es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y cada día muere?: La Esperanza ¿Qué es lo que flamea como una llama y sin embargo no es fuego que arde como la fiebre pero se enfría en la muerte?: La Sangre ¿Cuál es el hielo que quema y cuánto más quema más frío es…?: Ella misma. Es Turandot.

La obra póstuma de Giacomo Puccini en el centenario de su muerte, retornó al Teatro Colón como nunca. Diez solistas; coro de 100 voces: 40 figurantes; orquesta de unos 80 músicos dirigidos por Carlos Viu encargado de garantizar una pieza única de relojería. Impecable. Estupenda. La versión es la de Robert Oswald estrenada a principios de los años 90 y vista incluso en el Luna Park.

¿Quién no desea escuchar In questa reggia y Nessum dorma?

Momentos musicales esperados de esta gran puesta. La revelación en este reparto es Jaqueline Livieri, considerada una de las sopranos más importantes de Argentina nacida en la ciudad de Rosario. El Coro Estable y el Coro de Niños fueron el marco

que engalanó una versión emocionante y única. Si puede, veála. Turandot se representa hasta el 29 de mayo. La mujer desilusionada se llama Elle Woods y es una chica que aparentemente tiene todo. Novia del heredero de una familia de apellido importante quien decide terminar la relación afectiva que los une porque quiere hacer carrera en el mundo de la política y necesita una novia menos…rubia.

Legalmente rubia se puede ver en el Teatro Liceo, basada en la novela de Amanda Brown y la película (dirigida por protagonizada por Reese Witherspoon y que puede verse en Netflix). La versión teatral tiene como principal protagonista a Laurita Fdernández con un gran elenco donde se destacan en los cuadros musicales en una entretenida versión de dos horas dirigida por Ariel del Mastro y

Marcelo Caballero.

La mujer inhibida se llama Penélope y su historia se puede sintetizar en un refrán popular: “La suerte de la fea, la linda la desea”. Pero resulta que es ella que se siente fea, dejada de lado, incapaz de seducir a un hombre. Una especie de Cenicienta donde sus hermanas se sienten exitosas y la propia madre le dice que no se preocupe, que después de todo debe sentirse feliz porque será quien pueda cuidarla hasta el final de sus días. Bridgerton es una serie dramática basada en las novelas de Julia Quin ambientadas en el mundo de la alta sociedad en la ciudad de Londres durante el período Regencia (1811-1823) cuando las jóvenes eran presentadas en sociedad con el fin de tener un buen matrimonio donde se dejaba de lado el amor para dar paso al bienestar

económico. “Estar bien casada” era asegurarse un pasar financiero dentro de una sociedad patriarcal y hegémonica. La tercer temporada se puede ver en Netflix y la resolución del intríngulis que siente nuestra protagonista se resolverá el 16 de junio.

Amar es dar lo que no se tiene, afirma Lacan en su Seminario VIII La Transferencia. Para el Psicoanálisis esta máxima continúa, pero la intención de esta columna no es desarrollarla sino detenerse en el sentido de dar lo que no se tiene, variable que resulta asertiva en la no complementariedad del entre- dos del amor donde la idealización del otro se cae a pedazos obteniendo como

resultado lo posible en la construcción de un sentimiento durante un tiempo (sin importar cuánto) y de este modo dar cuenta de lo mejor de cada uno.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Podes escucharlo en “Cultura de Miércoles” en www.radiozetajuntoavos.com.ar todos los miércoles de 9.30 a 11 hs.