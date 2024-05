Día Mundial de la Tiroides: ¿cuál es la mejor dieta?

Es el Día Mundial de la Tiroides, protagonista de nuestro metabolismo y salud. Esta “mariposa” ubicada en la base del cuello está formada por dos lóbulos unidos por una banda de tejido y es uno de los órganos endocrinos más grandes de nuestro organismo. Si bien tiene un papel de guía y maestra, esta glándula está comandada por dos estructuras centrales localizadas en el cerebro: hipotálamo e hipófisis, los tres generan un equipo de trabajo logrando que la tiroides cumpla con su objetivo… producir, almacenar y liberar las hormonas T3 y T4, quienes regulan el metabolismo general del organismo.

Nuestra tiroides puede sufrir distintas complicaciones, entre ellas, una alteración de su función, potenciando o disminuyendo su actividad. El Hipertiroidismo es una patología que ocurre cuando la glándula tiene una actividad excesiva acelerando nuestro metabolismo, por el otro lado hablar de Hipotiroidismo se relaciona a menos hormonas tiroideas y, por consiguiente, un enlentecimiento metabólico. Ambas patologías traen aparejadas una variedad de síntomas y cuentan con un tratamiento farmacológico específico. ¿Y qué pasa con la alimentación?.

Foto: Freepick.

¿Existe la dieta de la tiroides?

La respuesta que hoy nos da la ciencia es que no, no hay una dieta específica para el híper o hipotiroidismo, esto no significa que lo que comemos y de qué manera lo hacemos no afecte en nuestra calidad de vida, prevención y en la manera en cómo nos relacionamos con los síntomas y el desarrollo de las enfermedades. Necesitamos una alimentación saludable que acompañe la terapéutica tiroidea.

¿Qué como entonces? Alimentos reales que nos nutran

Para llevar a cabo una alimentación saludable necesitamos incorporar alimentos como legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, semillas y, si así lo deseas, también carnes magras, huevos y lácteos descremados, pero estos consejos requieren de una individualización y adaptación a las elecciones y realidad de cada persona. Mientras menos procesado sea el alimento mejor, ya que significa que va a aportarte más vitaminas, minerales, antioxidantes y sustancias antiinflamatorias.

Si estás consumiendo Levotiroxina, medicamento base para el tratamiento del hipotiroidismo, es necesario prestar atención a los alimentos cercanos al consumo de la misma ya que hay numerosos factores que pueden disminuir su absorción, entre ellos la presencia de alimentos en el estómago y la fibra alimenticia.

Tenemos que estar atentos a:

Consumir este medicamento con 6hs de ayuno, por lo que te recomiendo que sea cuando te levantes por la mañana.

Tomar la Levotiroxina con unos sorbos de agua.

Evitar consumir alimentos y bebidas hasta media hora después de la medicación.

Luego de media hora podemos desayunar, pero evitando alimentos ricos en fibra, la misma se encuentra en cereales integrales, verduras, frutas, legumbres y frutos secos. Para el consumo de estos alimentos, debemos esperar 2hs., igualmente todo depende de la cantidad.

Si tu desayuno ocurre 2hs después de la ingesta del medicamento ¡no hay ningún problema en ingerir alimentos ricos en fibra como frutas, panes integrales, cereales integrales como avena y más!

No hay una dieta específica para el híper o hipotiroidismo. Foto: MDZ.

Si bien hay muchas teorías circulando y estudios en marcha acerca de la inclusión o exclusión de ciertos alimentos y nutrientes específicos en el tratamiento del hipotiroidismo, hoy no hay resultados contundentes ni certezas absolutas sobre esto pero, como digo siempre, la ciencia es dinámica y esta afirmación puede modificarse con el tiempo.

El Día Mundial de la Tiroides nos invita a informarnos y concientizarnos sobre esta gran e importante glándula, buscando prevenir complicaciones e incentivar a realizarnos los controles pertinentes. Por mi parte, los invito a no buscar dietas o alimentos mágicos, pero si a dimensionar como nuestra alimentación es la base para la prevención y la generación de una gran calidad de vida. Que no exista una dieta específica no significa que debemos quitarle protagonismo a la importancia de llevar a cabo una alimentación llena de nutrientes y amable con nuestro cuerpo.

