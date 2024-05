Por una decisión del Gobierno, puede aumentar el precio de las prestaciones para personas con discapacidad

"Es un acta de defunción", advirtieron varios prestadores de servicios de discapacidad, quienes hace dos semanas quedaron en jaque cuando el boceto de un proyecto empezó a asomarse. Se trata de una iniciativa presidencial que establecería que los organismos públicos financiadores de las prestaciones se fijen de forma independiente.

Dicha decisión iría en contra de la Ley 24.901, la cual establece que debe existir un Sistema único de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. En consecuencia, este decreto haría que sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.

Para desregular este sistema, lo que harían es eliminar ese nomenclador único, por lo que pasarían a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otro de la Superintendencia de los servicios de salud. Es decir, de entrar en vigencia el proyecto, cada organismo público nacional financiador fijaría por su cuenta los aranceles para cada prestación. Esto podría llegar a afectar a 200.000 pacientes.

El decreto que desregula a las prestaciones en discapacidad

Este decreto, que se dio a conocer el pasado 10 de mayo pero que aún no ha sido aprobado, busca determinar que "los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad", según especifica su artículo 2.

El boceto del decreto que desregularía el sistema de prestaciones básicas.

El sector de discapacidad encendió las alarmas frente a este anuncio, por lo que el martes 21 el Foro Permanente de Discapacidad brindó una conferencia de prensa en la capital porteña: "Así se dejaría de escuchar por lo menos el parecer de quienes brindan estas prestaciones, que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores", indicó Pablo Molero, coordinador del organismo.

De la mano con esto, advirtió que esto puede generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.

El silencio de Andis

Ya desde diciembre, Diego Orlando Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, había empezado a deslizar el concepto: "desregular". "Le habíamos expresado nuestra preocupación en cuanto a las medidas que se pudiesen llegar a tomar", dijo Molero en respuesta a una consulta de MDZ, y añadió: "Y a partir de ahí se entró en un silencio, nunca más se tocó el tema. Siempre estuvimos esperando cuándo iba a aparecer el decreto. Estuvimos reunidos con él para el último aumento del arancel, hace tres semanas, y nunca se habló de esto".

"Hemos hablado de muchos temas, pero este en particular no apareció nunca. Y cuando lo hizo, cuando se difundió este decreto el pasado 10, yo hablé con él y le pedí una reunión para fijar un nuevo aumento de aranceles, y tampoco dijo nada. Y la verdad no quisimos pedir una reunión con alguien que estuvo trabajando en algo que nos escondió, sí pedimos reunirnos con Jefatura de Gabinete para poder charlar con gente de otro nivel", disparó.

El Foro Permanente Discapacidad advirtió por el futuro del área. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Cabe destacar que hace dos semanas atrás, los miembros del Foro fueron invitados a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Al calor de la Ley Bases, que está en el Senado, distintos representantes del organismo que coordina Molero pusieron en la mesa de debate el decreto presidencial. Se pidieron informes sobre el mismo y diferentes diputados expresaron su preocupación.

Prestaciones en discapacidad: al borde del colapso

En paralelo, se sigue poniendo el grito en el cielo debido a que los aranceles de las prestaciones continúan sin ganarle a la inflación. Es verdad que el Gobierno estuvo otorgando en los últimos meses actualizaciones que superan la inflación mensual, pero el problema es el desfasaje que vienen acarreando estas asistencias desde hace años: el atraso para el transporte es más del 100% y para las otras prestaciones es del 45%.

De efectivizar esta medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga.

Las prestadoras de servicios a discapacidad están viviendo momentos complejos.

La realidad para estos pacientes, incluso hoy, es complicada. No pueden acudir a cualquier servicio público de salud para atender su discapacidad, pues la oferta pública es casi nula; así sucede con los centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares y residencias. El Estado cuenta con escuelas especiales o comunes que incluyen a alumnos en esta situación, y de hecho hay servicios de rehabilitación, pero no alcanzan para dar respuesta a todas las personas que lo requieren.

"La superintendencia de servicios de salud que administra los recursos económicos de las obras sociales para cubrir estas prestaciones dice no poder pagar más que esto por estar crisis, este fue el motivo por el que continuamente se opuso a hacer aumentos acordes a los costos. También el PAMI en algún momento de la historia se negó a pagar el arancel que estableció el directorio, y durante la pandemia no cubrió como se había determinado el transporte", añadió Molero.

Marcha de discapacidad

En este sentido, e insistiendo en que continúan buscando el diálogo, anticiparon que de no obtener ningún tipo de respuesta en los próximos días, harán una concentración al frente de la Casa de Olivos el martes 28. Todos los colectivos de discapacidad se unirán y entregarán un petitorio en contra de este decreto, que podría ser el detonante final para el área.