Paso a Chile: cómo está funcionando el protocolo por el cierre prolongado del Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor cerró el pasado domingo por la noche y en las últimas horas cumplió (y ya sobrepasó) las 72 horas sin funcionar. Sin embargo, una vez que se decidió el cierre prolongado de la frontera con Chile se activó el protocolo que presentó el Gobierno provincial junto a los privados y el Gobierno nacional para evitar caos en el Paso a Chile. Se trata del debut del sistema.

"El protocolo ya está activado, se activa cuando se tiene ya ideado que va a estar cerrada la frontera por más de 72 horas, asique ya lo tenemos activado. Empezamos ya a ordenar los camiones en 10 escalones que tenemos previstos", comentó el subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza, Alejandro Marengo a MDZ. A su vez, explicó que los camiones se establecieron 10 puntos de contención que albergarán hasta 2.240 camiones, con el fin de prevenir congestionamientos.

En los primeros tres escalones o puntos de contención se albergará a unos 980 camiones según pudo saber este medio. El primer punto de contención está en el ACI Uspallata, el segundo en la YPF colindante a ese punto y el tercero en El Carmen (frente al ring 16). Esos puntos son los más importantes en este sentido ya que se encuentran en alta montaña y por ahora contienen a los camiones "varados" en este corte de tránsito en el Cristo Redentor. Los siete escalones restantes están ubicados sobre la Ruta 7, que pueden albergar más de 1.260 camiones más para cumplir con el objetivo de que los rodados no esperen al costado de la ruta.

"En el primer escalón tenemos 550 camiones y está lleno al 100%. El segundo escalón tiene 100 camiones por lo que por ahora tenemos 650 camiones de las 980 plazas que tenemos en alta montaña", confirmó Marengo ante la consulta de MDZ. "Una vez que llenamos los 980 camiones en alta montaña tenemos que proceder a derivar los camiones a los otros siete puntos. Un punto crítico es la apertura de los escalones, primero comenzamos con los que están más cercanos al cruce internacional, es decir, los de alta montaña", agregó el funcionario.

El objetivo es no repetir lo sucedido en 2023. Durante el año pasado el Paso Internacional Cristo Redentor estuvo mucho tiempo inactivo durante el invierno y eso se tradujo en que durante semanas hubo entre 8.000 y 9.000 camiones varados. "El tránsito lo podemos liberar siempre y cuando estén dadas las condiciones y nos lo autorice el coordinador del Paso. Cuando se llenan los escalones de alta montaña se corta la ruta 40 y la ruta 7 así los camiones no pueden seguir pasando".

En este momento, el protocolo avanza con disponibilidad en esos tres escalones ya que no hay una demanda altísima sino que aún faltarían unos 300 camiones para completar la plaza. Por su parte, el hospital de Uspallata ya está haciendo visitas sanitarias para controlar que "todo esté okey".

"Para no tener 8.000 camiones varados en la provincia, cuando los escalones se completen, la aduana quita el código 038 de la aduana de Mendoza, entonces no se puede destinar mercadería por el Cristo Redentor en la página de AFIP. Ya no se emite el código y se impide que se sigan mandando camiones. No queremos que haya una carrera para ver qué transportista llega primero a hacer el trámite en la aduana, no queremos accidentes por acelerar el trámite. Creemos que tampoco hemos acumulado ahora muchos camiones porque este corte estaba previsto y se veía venir por las condiciones climáticas desde hace algunas semanas. Creemos que las empresas de transporte no han enviado la cantidad habitual de camiones que llegan diariamente para tratar de pasar a Chile", explicó Marengo.

En cuanto a una próxima apertura del Paso a Chile se estima que las nevadas continúen durante las próximas horas. Hay una acumulación de 40 cm de nieve, el fenómeno continuará hasta este jueves a las 14. Luego, desde el viernes hasta el domingo continuará la inestabilidad, por lo que es incierto el momento en el que podría abrirse una ventana en el Cristo Redentor.