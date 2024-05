Quiénes eran las dos víctimas que fallecieron en el accidente en Panamericana

De las cinco personas que resultaron víctimas del accidente en la Autopista Panamericana, se confirmó que hubo dos fallecimientos. Se trata de Sol Quirno, de 44 años, y su hija Camila, de 10, quienes perdieron la vida luego de que un camión que circulaba hacia el norte chocara contra varios vehículos y perdiera el contenedor que trasladaba. En las redes se denuncian falta de iluminación por todo el tramo desde hace tiempo.

Con domicilio en Capital Federal, la mujer se dedicada a los negocios inmobiliarios e integraba -desde hacía 12 años- una empresa familiar. En el auto, además de ellas dos, también viajaba su hijo de 12 años, quien se encuentra internado en grave estado. Por su parte trascendió que la pareja de Quirno es Federico Centeno Lappas, el gerente de una reconocida empresa y que no estaba presente en el siniestro desarrollado el domingo 19 por la noche.

Hay al menos dos fallecidos por el accidente en Panamericana y un niño en grave estado. Foto: NA.

El menor de edad, víctima del accidente, fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay. Sin embargo, luego fue derivado a un centro de atención privado de su prepaga. Además, dos personas más fueron trasladadas al Hospital de Vicente López: un joven de 17 años, con fractura de pierna y contusión en la cabeza; y una joven de 26 años con fracturas múltiples.

Accidente en Panamericana: podrían imputar al camionero

Por su parte, el conductor del camión involucrado también debió ser hospitalizado y recibió el alta durante las primeras horas del lunes 20. Sufrió una fractura en el brazo izquierdo “por la maniobra que quiso realizar”, aunque está fuera de peligro.

Trascendió que el mismo podría ser imputado por “doble homicidio culposo”. No obstante, no descarta que otro vehículo no identificado también haya sido partícipe del accidente.