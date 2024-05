Médico del Hospital Italiano advierte sobre la fractura del sistema de salud

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) lanzó un duro comunicado alertando sobre la situación de crisis en la salud respecto al aumento en el precio de los insumos y costos del servicio de hemodinamia, que pone en jaque las intervenciones y la salud cardiovascular de pacientes. En Mendoza la situación es similar, o incluso peor, ya que los salarios de los profesionales de la salud se encuentran por debajo del promedio nacional y muchos empiezan a migrar hacia otras provincias y países.

No hay un número exacto, ni siquiera una aproximación de cuántos son los profesionales de la salud que van a trabajar a otras provincias. Pero se sabe, tanto el gobierno como el sindicato y los propios médicos, lo reconocen y lo argumentan, “los salarios no alcanzan”. El lamentable desenlace del médico de 59 años que murió en un accidente vehicular viajando de Mendoza, donde vivía, a San Luis para cumplir con una guardia en el hospital Ramón Carrillo de la capital puntana, podría ser el de muchos que recurren a esa opción ante la falta de posibilidades de mejoras salariales.

Los insumos para intervenciones de rutina, cirugías que requieren de cuidados intensivos, y todo lo que respecta al servicio de hemodinamia han aumentado considerablemente, “entre un 300 y 500%”, explica a MDZ Alejando González, jefe del Servicio de Hemodinamia del Hospital Italiano. El comunicado del CACI que advierte que en el mediano plazo “ya no podrán colocarse stents ni efectuarse angioplastias”, en palabras del especialista se trata de “un llamado de atención como resultado de la problemática actual donde las estructuras como centros de hemodinamia, hospitales, ya no soportan todo este embate de los costos escalonados”.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El servicio de hemodinamia, es de los más importantes para la salud de las personas. De acuerdo al último reporte de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación en 2022 se registraron en todo el país 110.062 fallecimientos por las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis y otras enfermedades del corazón y del sistema circulatorio.

“Los servicios de hemodinamia en la actualidad, bajo el crecimiento de la terapéutica endovascular, nuclean un montón de especialidades que hacen terapéutica y diagnósticos y terapéutica en múltiples territorios vasculares y son altamente resolutivos. Pero son centros que requieren tecnología en cuanto a aparataje, personal y médicos de muy alto entrenamiento”, señala González. Estos centros, tienen un costo muy elevado, porque “ninguno de los insumos se fabrican en el país, es todo importado y el mantenimiento de los equipos de costo millonarios, sumado a los insumos de índole millonaria también, hace que sea muy difícil sostenerlo”, detalla el médico y agrega que este problema “no es de los últimos meses, es acarreado en los últimos años y llega a una instancia donde ya es muy difícil de sostener”.

Foto: Freepik.

Para el especialista el sistema de salud está “totalmente fracturado” y, en la actualidad, enfrenta, “problemas de insumos, problemas de equipamiento, de reposición y mantenimiento de equipamiento y de sostenimiento de los grupos de trabajo en las instituciones, a lo cual se suma una migración de profesionales que es cada vez más marcada. Los profesionales que se forman en distintas especialidades, migran por cuestiones dinerarias y de honorarios”. Un médico que va a ser terapéutica endovascular, “tiene por lo menos, siete años de formación una vez recibido”, subraya González.

Un profesional de Mendoza tiene cargos de 24 horas semanales. “Ya con eso ganan menos, pero si se saca el valor por hora no gana menos”, argumenta Claudia Iturbe en diálogo con MDZ y agrega que en San Luis, por ejemplo, un especialista gana un millón o millón y medio pero “es lo más precarizante que hay, son todos profesionales contratados y trabajan 44 horas semanales pero les bloquean el título. En Mendoza, por 4 horas por día, un médico con especialidad o subespecialidad cobra 500 mil pesos. Que estamos bajos, es así. Hemos cobrado el 40% de lo que cobramos en 2019”.

Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Por ahora, esta situación que atraviesa el sistema de salud en general, “no significa que no se están haciendo las cosas”. Mendoza cuenta con algunas ventajas, entre ellas, que “tiene unos centros de altísimo nivel de calidad internacional tanto en el Estado como en los privados que están abasteciendo esto muy a pulmón”. Una operación para colocar un stent o realizar una angioplastia, varía en los costos porque “no hay ningún caso igual a otro”, explica Gonzáles. “Pero en los insumos, por ejemplo, los stent están en valores de 300, 400, 500 dólares a valores de obra social o de mercado y un estudio alrededor de 500 dólares que no lo están pudiendo abastecer las prepagas y las obras sociales”.

Para finalizar, insiste con que la crisis se debe a un desfase de las industrias, de los insumos, de los medicamentos, de los prestadores, ya no hay parámetros y hace realmente difícil mantener y sostener centros de esta complejidad donde los tendrías que tener las 24 horas del día, 360 días del año. Entonces, eso genera estructuras de un costo muy alto porque necesitas personal hiper entrenado porque realmente un paciente con un infarto no espera, y si uno al paciente el infarto no lo trata de forma adecuada, en tiempo y forma, los costos y los daños a futuro son altísimos, porque esa persona va a sufrir podría pasar de algo que no deje impacto o no dejes secuelas a dejar secuelas muy importantes. Ese es el verdadero accionar de la terapia endovascular”.

“Esto es un tema muy complejo, de muchos años de fracaso para darle una solución mágica. Creo que hay que hacer un replanteo empezando por reconocer que estamos mal y cómo enfrentar esto desde las instituciones a los honorarios médicos y todo lo demás. Es un problema muy serio que requiere un replanteo serio, no parches”, concluye González.