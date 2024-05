Justicia casi inactiva: así afecta el paro judicial a audiencias y resoluciones

Tras el prolongado paro de judiciales, quienes reclaman por condiciones laborales y aumento salarial, el Gobierno provincial sacó un aumento por decreto. Lo ciertos es que hay realidades diferentes dentro del Poder Judicial, incluso están representados por gremios diferentes. Una es la realidad de los empleados del Poder Judicial que tienen un sueldo base de $300.000, los auxiliares en las oficinas fiscales que tienen jornadas de 8 horas y seis días a la semana y ganan eso mismo; y otra es la realidad de los funcionarios judiciales donde el sueldo es de base pero tienen adicionales por antigüedad. Todos son salarios muy por debajo de los magistrados. En este panorama, el paro ha tenido mucha adhesión. Para saber cuál ha sido el impacto en el funcionado del Poder Judicial en estos días, Sergio Molina, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, estuvo en comunicación con MDZ Radio 105.5 FM. Ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza explicó cómo ha sido el ejercicio de la profesión de abogados con una Justicia que ya lleva 10 días casi inactiva.

Sergio Molina advirtió que "el tema es muy complejo, es algo que afecta mucho a los trámites judiciales y procesales. El fuero penal ha sido el más afectado, el fuero de familia también lo ha sufrido bastante, algo importante pasa en el fuero laboral. En el fuero civil no es que no se haya notado, pero tal vez es en el que más gente ha seguido trabajando y atendiendo".

Concretamente "se suspenden las audiencias, se postergan las resoluciones. No es que se dejen de tomar denuncias porque, inclusive, hay muchas maneras de denunciar electrónicamente y eso sigue funcionando. Pero no hay resoluciones que tienen que tener la inmediatez necesaria, por ejemplo, con un periodo de excarcelación o con un periodo de una medida concreta que generalmente son bastante sensibles", dijo Molina y añadió que "hay mucha suspensión de audiencias. A veces te encontrás con que una audiencia se fijó un mes antes y resulta que se suspende y esto genera un retraso muy importante".

Por otro lado, Molina reconoció que "siempre existió una guardia mínima. No podemos decir que la Justicia se ha visto totalmente impedida. Lo que pasa es que los plazos se postergan mucho. Las cuestiones urgentes e inmediatas suelen satisfacerse, pero el funcionamiento en general se ve muy postergado".

El presidente del Colegio de Abogados aseguró que "el directorio del Colegio ha tenido contacto permanente con las personas involucradas para tratar de que se llegue a una solución. El decreto que salió hoy, personalmente pensé que iba a salir unos días antes porque el rechazo a la propuesta del Gobierno fue la semana pasada. En cuanto a cuál va a ser la reacción, parece que algunas personas del sindicato estarían transmitiendo que van a continuar de paro".

Sergio Molina, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

Molina expresó que esta situación ya se veía venir: "Antes de haber asumido, llevo 15 días nada más como presidente del Colegio, se notaba porque evidentemente hay un atraso en los ingresos de la gente que trabaja en tribunales, de eso no cabe duda". A su vez, opinó: "Que la gente que trabaja en tribunales haga todas las gestiones necesarias para solucionar ese problema es totalmente atendible. Lo que ocurre es que el hecho de acudir al paro genera perjuicios para todo el resto de los que dependemos de ese trabajo. Soy un abogado de la calle, como decimos nosotros, donde mi trabajo es litigar y tengo relaciones con cientos de empleados de tribunales y tengo la mejor, siempre he sido muy bien atendido y comprendo que sus ingresos hoy están un poco desvirtuados. Pero no puedo dejar de cumplir mi función como presidente del Colegio y, realmente, esto nos perjudica mucho".

Para el Molina "la situación, desde el punto de vista legal, está resuelta desde el momento en que el Poder Ejecutivo dicta un decreto donde dispone un aumento para el personal. Que el gremio no esté de acuerdo con esto y que proponga otro paro, bueno, es otra cuestión. Creo que la resolución posterior estaría en intentar una mediación, pero hoy, humildemente, me parece que el tema formal y legalmente, está claro".

