Quién era el joven argentino que murió en la Guerra de Israel y Gaza

El ataque de Hamás en el sur de Israel perpetrado el último 7 de octubre convocó a judíos de todo el mundo para combatir en la Franja de Gaza, como parte de la guerra contra el terrorismo. El joven argentino Ilán Cohen, que servía en el ejército israelí, fue abatido en servicio y la Embajada de Israel le dedicó un mensaje: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Baruj Dayan HaEmet, que su memoria sea bendita"

El fallecimiento de Ilán Cohen a sus 20 años fue durante acciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, donde intervino Israel tras el atentado que desencadenó la guerra. El joven, era hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, con quienes formaban parte de la comunidad del templo Ajdut Israel, del barrio porteño de Belgrano.

Según trascendió, los familiares más cercanos al joven difunto viajarán hasta Israel para despedir a Ilán en su funeral. Al respecto de su muerte, la DAIA emitió un comunicado: "En estas horas de profundo dolor, la entidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, y eleva una oración para que puedan sobrellevar este triste momento".

El rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, también se refirió a la muerte del joven: "Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma".

La Guerra de Israel y Gaza comenzó el 7 de octubre con el ataque de Hamás al sur del país, lo cual tuvo como respuesta la ocupación de la zona en conflicto por el ejército israelí. El Ministerio de Defensa de este país, pasados más de siete meses del inicio de las acciones bélicas, sostiene que no es posible una tregua mientras hayan rehenes en poder del grupo terrorista.

El testimonio de una joven secuestrada en Gaza

"Me llevaron así, simplemente", contó Sapir Cohen en una entrevista tras su liberación. "Me sacaron y cuando salgo veo a Sasha, retenido por terroristas armados, su cara sangrando", relató al medio israelí N12. "Vi a miles de civiles y todos vinieron a golpearme", continúa diciendo la joven sobre una serie de hechos que no parecen propios de este mundo y estos tiempos, siendo tratada como si se tratara de una sabina.

De épico tiene poco este relato y aún menos de mitológico. Esta en la memoria de Sapir, que estuvo cautiva largo tiempo en manos de los terroristas que gobiernan Gaza desde hace ya tiempo. "Dios, por favor, cuídame porque no quiero morir aquí", rezó mientras la golpeaban y, ya sea por respuesta del Altísimo o por fuerza humana, hoy está libre.

El video difundido por la Embajada de Israel sobre el secuestro