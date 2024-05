Por medidas de fuerza el Poder Judicial está prácticamente "paralizado"

Nueva medida de fuerza anunciada por los trabajadores judiciales. Para saber cómo impacta en la Justicia y si han logrado retomar el diálogo el sindicato y el Gobierno provincial, Ricardo Babillón, secretario general del gremio de empleados judiciales, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y detalló las particularidades de que, en Mendoza, se dialoga con las autoridades del Poder Judicial pero quienes tienen las herramientas para solucionar el conflicto son las autoridades del Poder Ejecutivo y el por qué se continúa con medidas de fuerza.

Babillón aseguró que las medidas de fuerza "se siguen sucediendo porque, lamentablemente, no logramos que el Gobierno y la Suprema Corte se sienten a discutir las partidas presupuestarias necesarias para destrabar este conflicto. Ni siquiera se sientan a discutir sobre una carrera judicial acorde a la actualidad y a la realidad del Poder Judicial", dijo el dirigente gremial y agregó que incluso "es bastante gracioso escuchar a los ministros de la Corte hablando de inteligencia artificial y mantenemos una carrera de la época en que, para ingresar al Poder Judicial, se rendía en Olivetti y un empleado se pasaba los dos primeros años poniendo sellos y cosiendo expedientes".

"Seguimos exigiéndole a la Corte que asuma un rol protagónico en la discusión salarial. Hoy nos encontramos con la grata sorpresa de que uno de los ministros de la Corte ha salido por los medios hablando de la necesidad de que la Corte asuma este rol, como única patronal que tenemos los empleados judiciales", dijo Babillón.

Respecto al paro en sí mismo explicó que "hoy fue solo de empleados. A partir del lunes se suman también los funcionarios. En el caso de las oficinas fiscales, el domingo se suman los ayudantes fiscales. Es decir que vuelve a estar paralizado el servicio de Justicia en todos sus ámbitos durante más de una semana", ya que la medida es desde este viernes 10 de mayo hasta el viernes 17. Babillón aseguró que durante los días de paro, el Poder Judicial "no ha estado funcionando. Nos enteramos antes de ayer de una nota de los coordinadores del Foro Penal pidiéndole a la Corte que intervenga urgente y arbitre los medios para abrir los canales de diálogo porque no podían garantizar el servicio de Justicia penal. Lo mismo está sucediendo con la parte civil, la parte laboral. Están trabajando con magistrados y con alguna persona que es nueva y no puede adherir a las medidas de fuerza. Pero con la fortaleza que están teniendo las medidas, obviamente, el Poder Judicial no está funcionando".

En ese marco, Ricardo Babillón expresó que "de ahí que se desprende una nota del Colegio de Abogados pidiendo guardias mínimas, cosa que es increíble e inconcebible. Además, está solicitando que se declaren inhábiles todos los días de paro, porque se están venciendo los plazos y no hay manera de hacer presentaciones judiciales". Explicó que "el Colegio de Abogados históricamente ha tomado esa postura. Ahora, por ejemplo, los abogados relacionados al Poder Judicial, los defensores, mediadores, etcétera, por ley se actualizan sus honorarios a través del JUS. En cambio a los empleados se nos sigue actualizando de acuerdo al criterio del gobierno". Además, "hay muchísimos abogados dentro del Poder Judicial que no ejercen como abogados porque, al trabajar para el Poder Judicial, tenés bloqueada la matrícula. Pero no dejan de ser abogados que tienen una asignación de clase de $300.000".

Por último, Babillón le habló a la audiencia: "Nuevamente, pedirle disculpas a la ciudadanía, a través de ustedes, por esto que está sucediendo que ya es una crisis social, prácticamente. Que entiendan que no es una responsabilidad del gremio, ni de los empleados, sino la Suprema Corte en su rol patronal y el Gobierno quienes tienen que abrir el diálogo para sentarnos a conversar y solucionar este conflicto".

Escuchá la entrevista completa: