Marcha de la CGT: tibio festejo por el Día del Trabajador tras la aprobación de la Ley Bases

De a poco, durante la mañana de este miércoles, las distintas agrupaciones se acercan al cruce de avenida Independencia y Defensa, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para iniciar la movilización en el marco del Día del Trabajador. Bombos, fuegos artificiales, cantos, pequeñas agrupaciones de jubilados y el "chorimóbil" decoran el feriado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad había ratificado la semana pasada que haría esta marcha bajo el lema "La Patria no se vende". La misma comenzó a las 10 horas en las calles de la capital porteña y el destino final es el Monumento al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800.

"Primero de mayo, cerrado por duelo", son algunos de los carteles que comienzan a desfilar entre los manifestantes, con un gran malestar por el avance de la Ley Bases. Con escasa presencia policial, se pueden ver también los clásicos puestitos de comida que acompañan cada protesta, los baños sobre la avenida Independencia en dirección al Bajo y banderas principalmente de los distintos sindicatos que cargan afiliados, familias y amigos.

Belliboni, duro contra Milei y la Ley Bases

Eduardo Belliboni, el líder piquetero que encabeza esta protesta, dijo a MDZ que es importante para todos los trabajadores marchen: "Para todos aquellos que han visto ayer un Gobierno que quiere destruir las conquistas que recién empiezan, esto es un primer paso de un ataque a la organización obrera, a los jubilados, a los que tienen monotributo social y, por lo tanto, tenemos que estar en la calle hoy y sobre todo cuando se vote en el Senado.

"Hay que rodear el Senado y ese día tiene que haber un paro con movilización de la CGT para derrotar esta Ley, que es un desastre, blanquea los capitales que vienen de la evasión, del narcotráfico, están alentando a los capitalistas a delinquir como hizo el propio Milei", convocó el dirigente.

Por último, el referente de la Unidad Piquetera añadió: "El Gobierno no llama a nadie a negociar porque inclusive a la CGT le dijo que iba a avanzar con esto. No es que le dijo 'sentemonos a dialogar'. Por eso, la semana que viene todo el movimiento piquetero unido vamos a movilizarnos en lucha porque es un Gobierno que no dialoga, miente y ataca a los trabajadores y ataca a los evasores".

Video: el himno y la marcha peronista

Pasadas las 11, comenzó a sonar el himno nacional, mientras se veían dedos en forma de V hacia arriba. Luego, con mayor efusividad, sonó la marcha peronista, cuya letra el grupo de UOCRA le agregó "junto a Néstor y Cristina, la gloriosa Juventud Peronista", sin tener adhesión del resto.

La izquierda, por su parte, une sus voces en un grito que no pide acuerdo, sino otro Gobierno: "No queremos ningún pacto, a Milei hay que rajar", mientras marchan hacia la avenida Paseo Colón.

Video: marcha de la CGT

Daer criticó a de Loredo tras la media sanción de la Ley Bases

La movilización se da luego del avance que tuvo la Ley Bases en Diputados, donde el proyecto general ya fue aprobado y varios de sus artículos en particular tuvieron luz verde. El dirigente sindicalista Héctor Daer apuntó contra los legisladores: "Este proyecto del ejecutivo fue sobreactuado drásticamente y vergonzosamente por un sector del bloque radical, corriendo por derecha al gobierno de Milei, algo medio insólito".

De este modo, y en medio de la movilización que avanza este miércoles, luego disparó directo contra el legislador radical Rodrigo de Loredo: "Esto marca que el muchacho cordobés (de Loredo) está absolutamente perdido en el escenario ideológico y político de nuestro país".

Además, se le consultó si sigue en pie el próximo paro del jueves 9 de mayo, que es organizado tanto por la CGT como la Autónoma y la de los Trabajadores. "Nunca estuvo en dudas este paro, se hará y durará 24 horas", confirmó Daer.

Vanina Biasi contra la reforma laboral y un golpe a la CGT

La diputada electa del Partido Obrero, Vanina Biasi, dialogó con MDZ y aseguró que es fundamental marchar en el marco del Día del Trabajador para homenajear al sector trabajador. "Desde la izquierda y el sindicalismo combativo nunca faltamos a un 1° de mayo en Plaza de Mayo haciendo el homenaje a esta clase obrera que es la que tiene que tomar el poder para cambiar las cosas".

En este sentido, apuntó: "Y obviamente más en este contexto, con la aprobación de la reforma laboral que se hizo ayer con la media sanción, doblemente tenemos que estar en las calles porque solo estando en las calles vamos a derogar esta Ley".

Además, consultada por todas las tensiones que se abrieron paso estas semanas, explicó cómo es su reencuentro con la Confederación: "De parte nuestra es un encuentro permanente, yo soy delegada de base de la CGT hace 15 años, hace 15 años que lucho para que esta CGT se ponga a la cabeza el movimiento obrero contra las políticas patronales y eso no va a dejar de ser así".

"Ayer la CGT tendría que haber estado en las calles", reclamó la diputada, frustrada por el gran avance que tuvo el martes el proyecto libertario. De este modo, al igual que Belliboni, pidió que cuando se trate en el Senado se llame a paro, movilización y se rodee el Congreso, esperanzada de que habrán más que durante la Marcha Universitaria del 23 de abril.

Juntan firmas por Télam

Bajo la consigna “en defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical", y en contra del “ajuste brutal”, miembros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) juntan firmas por Télam en la esquina de Defensa e Independencia. Todo aquel que quiera cooperar, está invitado a dejar sus datos y sumarse al reclamo en pos del medio.

En plena marcha de la CGT, juntan firmas para Télam. Foto: Gonzalo Barrera / MDZ

"Al silenciamiento de la agencia Télam, se suma el ajuste en la Televisión Pública y Radio Nacional que impacta en la pantalla. La TV Pública y los derechos no se venden", exigen los protestantes, al tiempo en que denuncian a Javier Milei por "censurar los medios públicos".