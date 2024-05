Los motivos por los que consideran inconstitucional la reforma laboral de la Ley Bases

En Diputados avanzó la Ley Bases y ya tiene media sanción; ahora tiene que pasar por el Senado. Esto implica cambios sustanciales en la vinculación laboral de trabajadores y trabajadoras ya que implica una fuerte reforma laboral. Al respecto, Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre cuáles son esos cambios y qué consecuencias trae para el conjunto de las y los trabajadores, por ejemplo, el aumento de litigios laborales por la inconstitucionalidad de varios puntos.

Cynthia destacó que se trata de "cambios que nos preocupan enormemente y que denunciamos desde que empezaron los debates en torno a una eventual reforma laboral. Son cambios regresivos donde se quitan derechos reconocidos en nuestras normas y que, además, impactan muy negativamente en la mayoría de trabajadores y trabajadoras. No hay ninguna norma, de las que se acaban de aprobar, que esté vinculada con el propósito de generar más empleo, de generar empleo registrado, de combatir el empleo no registrado, más bien todo lo contrario. Es una es una reforma inconstitucional en ese sentido".

La abogada laboralista profundizó en algunas de las modificaciones: "Actualmente, por Ley de Contrato de Trabajo, tenemos un sistema de indemnización por despido sin causa que está tarifada. Esto quiere decir que la persona que tiene trabajadores puede decidir, sin dar explicación, despedir pero pagando una indemnización de un mes de sueldo por año trabajado. Esto tiene un doble propósito: proteger a la persona despedida, o repararle cierta porción del daño que le causa quedarse sin empleo, y por otro lado tiene un efecto disuasivo. Es decir, que si el empleador tiene que desembolsar una suma importante para despedir una persona lo piense dos veces. Esta es la función del artículo 245. La ley, además, considera que es un acto válido pero ilícito porque se está causando un daño una persona sin que haya un motivo, una causa, que lo justifique". Benzion explicó que con la reforma viene "una nueva forma de reparar el daño, de dudosa eficacia, que es el fondo de cese laboral que dice que se podrá disponer mediante la negociación colectiva. O sea, los sindicatos tendrán que negociar con sus patronales un sistema donde las empresas vayan acumulando un porcentaje del sueldo que debería salir de sus bolsillos, o de la contratación de un seguro, o cualquier otro sistema privado para ir acumulando una especie de cuenta corriente de la persona trabajadora para el día que la quieren despedir". Benzion agregó que esto es "al estilo de la UOCRA, que es uno de los gremios que más precariedad laboral y trabajo no registrado tiene".

Benzion focalizó en la particular dificultad para las mujeres ya que "actualmente, y es una legislación que también retrasa bastante porque mantenemos todavía una licencia por paternidad de dos días, la licencia por embarazo o parto es de 90 días. 45 antes del parto y 45 después y autorizan a la trabajadora a reducir el tiempo previo al parto de 45 a 30 días. O sea, el mes previo a la fecha de parto no puede trabajar. El proyecto aprobado lo que dice es que ese periodo se puede acortar a 10 días. La trabajadora va a ser invitada a trabajar hasta 10 días antes del parto con riesgo de salud para ella y el bebé. Son cuestiones tremendamente regresivas cuando, en realidad, esta movilidad o la posibilidad de trabajar hasta más cerca del parto, requería siempre un certificado médico que lo autorice".

Cybthia Benzion agregó: "Hay otra afectación tremenda para las mujeres que es el trabajo en casas particulares, una actividad altamente feminizada, con altísimos niveles de trabajo clandestino. Más del 90% lo realizan mujeres, en general, mujeres pobres, migrantes, racializadas. Al disponer que se elimina la indemnización agravada para la trabajadora que haya permanecido trabajando sin registración, no hay ningún incentivo para que la o el empleador, la registre. Es lo mismo registrar o no registrar, porque no tiene consecuencias económicas".

Por otro lado explicó que en lugar de bajar la litigiosidad, esta reforma "va a generar exactamente el efecto contrario. Quien se sienta afectado por estas normas va a ir a un juez laboral a decir ‘señor juez esto es inconstitucional, va en contra de la Constitución y va en contra de los tratados internacionales que Argentina ratificó, a mí no se me puede aplicar esta ley’. Estamos en un terreno de regresividad con altísima litigiosidad.

Escuchá la entrevista completa: