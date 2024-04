Insultos y violencia: cuando los adultos manchan la pelota en el fútbol de inferiores

El sábado jugaron las inferiores de fútbol de los equipos de Beltrán y Palmira de octava, novena y décima. La jornada terminó en un hecho lamentable de violencia. La dupla de árbitros fue agredida y quedó mal anímicamente por lo sucedido. El hecho generó repudio a lo largo y ancho del deporte local. Al respecto, Germán Malovini, vicepresidente de la Asociación Civil de Árbitros Mendocinos Asociados, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Malovini explicó que, si bien es común que hayan hechos de violencia, son menores y "nunca se llega a esto. Hoy por hoy la sociedad está muy agresiva, muy loca y los padres no se escapan de esa realidad. Para pasar en limpio: un técnico y un padre agredieron a la dupla arbitral". Agregó que "no le he preguntado a los árbitros qué fue lo que detonó esto. Supongamos que tuvieron una mala jornada, y le cobraron todo en contra a Palmira y perdieron culpa a los árbitros, pero hay otros medios que pueden ejercer para castigar la actuación del árbitro, no entrar en un campo de juego y pegarles. Aparentemente, han creído que ha cobrado algo mal el árbitro, o que ha perjudicado el resultado y tomaron cartas en el asunto. Entró un padre que, a su vez, es delegado de Seguridad de Palmira (Fernando Martos) y le pegó al árbitro. Uno de los técnicos, Emanuel Ríos, también agredió al árbitro con el cabezazo que se ve en las imágenes".

El dirigente de Acama dijo que los árbitros "salieron de ahí al hospital, se hicieron atender. Fueron a Beltrán a hacer la denuncia, no hay Fiscalía en Beltrán. Así que esta mañana hicieron la denuncia penal y civil en la Fiscalía de Rodeo del Medio. De salud, los golpes que se vieron en las imágenes. Pero están mal psicológicamente, están bajoneados porque no terminó en las imágenes que se vieron, sino que siguió en los vestuarios. Hasta que llegó la policía, siguieron las agresiones. Han pasado un muy mal momento".

Malovini expresó: "En un partido de inferiores te encontrás todas las edades, con un hermano, el padre, el abuelo, con la familia. Lamentablemente, hay algunos padres que creen que tienen al mejor en la casa y le exigen cosas que resultan en esto" y agregó que ha sucedido que dejen de "mandar a los chicos a los clubes por esto. Es algo nunca acabar, porque si se juega a puerta cerrada perjudicamos a los clubes porque con la entrada pagan planillas, si dejamos entrar a los dos públicos hay pelea entre los padres, si dejamos entrar una sola parcialidad salen los loquitos estos y entran a pegarle a los árbitros". "Que vaya sólo el local, no te garantiza nada. Hoy por hoy, en las divisiones inferiores van los padres del equipo local como los padres del equipo visitante. Ni le digo hinchada, son gente que acompaña a los chicos. Son las familias".

Por el momento "tomamos una medida de fuerza que es un cese de actividades hasta que se reúne el martes o la noche el tribunal y ahí ponen la sanción. De todas formas, la sanción no va a salir esta semana porque el tribunal le da defensa a esta gente y recién la semana que viene va a salir la sanción. Pero, por lo menos, que no los dejen ingresar a un campo de juego hasta que se defina si son inocentes o culpables. Yo creo que son culpables" dijo Malovini, quien además explicó que "no hay una sanción al ‘padre de’, sino al club y el club toma las medidas. A este padre sí, porque es delegado de seguridad. No va a poder ser más delegado de Seguridad y, si le aplicamos la Ley del Deporte, no va a poder ingresar por un largo tiempo a un espectáculo deportivo de cualquier orden".

Escuchá la entrevista completa