Llamado a la solidaridad: argentino traicionado, no te traiciones

La realidad nos salva. Pero no hay tiempo para la realidad…

Se celebraba la última cena.

-¡Todos te aman, oh Maestro! -dijo uno de los discípulos.

-Todos no -respondió gravemente el Maestro-. Conozco a alguien que me tiene envidia y que en la primera oportunidad que se le presente me venderá por treinta dineros.

-Ya sé quién es -exclamó el discípulo-. También a mí me habló mal de ti.

-Y a mí -añadió otro discípulo.

-Y a mí, y a mí dijeron todos los demás. Todos, menos uno que permanecía silencioso.

-Pero es el único -prosiguió el que había hablado primero-. Y para probártelo diremos a coro su nombre sin habernos puesto previamente, de acuerdo. Los discípulos, todos, menos aquel que se mantenía mudo, se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor.

Las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito, porque los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto. Entonces el que no había hablado salió a la calle, y libre de remordimientos, consumó su traición”. (El maestro traicionado – Marco Denevi)

Ilustración de Juan Barros.

Más que lo que imaginamos… ¡La realidad nos salva!

Como podemos ser nos hace ser.

Un suspiro es la más leal verdad.

Amar llega para entregarnos a lo que somos.

Y el destino nos reconocerá…

Para salvarnos nos salvamos con el otro…

La realidad es tan difícil como yo.

Nadie puede creer por vos.

Porque te elegís te eligen.

Todo es como nos amaron…

Por ser como sos… soy como soy.

Te amo tal como sos.

Y me amás tal como sos…

Estás conmigo como estás con vos.

El tiempo es lo más cercano a lo que creemos.

Si se te presentan dudas… no te mires en el espejo.

¡Mirate en el otro!

Si no soy como vos no me reconocés.

Como te conocés a vos me conocés a mí.

No me conocés por como querés que sea. Te conocés a vos…

Estamos tan claros como nos hacemos prójimo.

"Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el momento en que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello: si en

las manos de Satanás o en las de Dios" Raniero Cantalamessa.

El sentido es la mayor evidencia del deseo.

Soy todo lo que soy.

Juan Barros.

