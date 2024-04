Qué hacen los argentinos ante la falta de repelentes para combatir el dengue

Desde hace semanas, se habla de la escasez de repelentes y de otros productos destinados a ahuyentar a los mosquitos. El Área Metropolitana de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Formosa son solo algunas de las más afectadas por esta nueva problemática, que surge en paralelo al incremento de los contagios de dengue en el país.

Ante los más de 180.000 casos de dengue, contabilizados en la temporada de 2023/2024, según lo anunciado en el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, las personas buscan prevenir el contagio del virus -transmitido por la picadura del mosquito Aedes Aegypti-. Es por ello que, en las zonas más afectadas, subió la demanda de productos como repelentes, espirales y pastillas anti mosquitos, mientras que la oferta es escasa.

“Me cuesta encontrar repelente. Estuve buscando y me preocupa porque voy al trabajo y mi hija va al colegio en Mataderos, que es una zona con mucho dengue. Estoy cuidando lo que tengo. Me queda medio frasco y me pongo solamente los tobillos”, expresó Jimena, una madre joven, en diálogo con MDZ respecto a la falta de stock de repelente.

Algunos optan por "stockearse" de varios repelentes comprando cajas repletas del producto en los mayoristas. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ

Al entrar en cualquier supermercado, farmacia y mayorista, el estante que solía estar repleto de repelentes, desde hace 15 días está vacío o cuenta con pocos ejemplares a precios que ascienden de los $2500. El precio varía dependiendo del local, sin que haya una referencia estable para la mayoría de los locales. “Hay mucha diferencia de precios. Hay algunos que te quieren cobrar hasta $9.000, pero, por ejemplo, a veces encontrás otros que te lo venden a 2 mil y pico. Hay que saber dónde buscar”, explicó Gabriel, un joven que se “stockeó” de repelentes hace un mes, comprando en un mayorista.

Por su parte, los cajeros de los locales también reconocen la falta del producto, asegurando que, cuando alguna empresa lo repone, es en tandas de una caja que se vende casi al instante. “Nosotros venimos de zona norte y hay muy poco repelente, y son de marcas que no conocemos o que son nuevas, que salieron ahora”, contó una pareja que circulaba en el microcentro.

Qué hace la gente ante la falta de repelentes

Si bien se espera el ingreso de más repelentes en la proximidad, tras la habilitación de las importaciones “ágiles”, al eliminar la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por treinta días, las personas vienen buscando alternativas para ahuyentar a los mosquitos en casa.

Algunos se vuelcan por intentar los trucos naturales que recomiendan los usuarios en las redes sociales. Tal es el caso del repelente a base de extracto de vainilla, el de acondicionador de pelo o el de vinagre. Hay quienes aseguran que les funciona, mientras que otros no creen en ello. “Yo creo en eso de la esencia de vainilla o el acondicionador. Creo que dura media hora, así que no me sirve”, manifestó Jimena.

Por su parte, una señora defendió la eficacia del vinagre para espantar a los insectos: “Tenía repelente y hago a veces un repelente casero con vinagre, y pulverizo. Es muy bueno, el vinagre, para los bichitos, arañitas, todo eso. Y después cierro todas mis ventanas y la puerta a la tarde”. Susi, de San Miguel, habla de los beneficios de utilizar aceite de citronela o de colocar “sahumerios para que el humo espante un poco a los mosquitos”. Asimismo, expresó: “Cuando le queda muy poquita crema al repelente, le agrego alcohol y hago que dure un poco más”.

Otros, en cambio, prefieren quedarse en casa, como en una pandemia, para evitar las picaduras de los mosquitos. “No salimos, pero cuando hay que salir tenemos un nuevo repelente que no sé cuán efectivo es. Hasta ahora no nos picaron. En zona norte hay muchos más mosquitos que acá. Hay como nubes que vienen y te rodean”, comentó una pareja. Jimena, por su lado, sí sale, pero prefiere que continúe el frío para poder cubrir su piel y, así, protegerse del dengue. “La alternativa es seguir deseando que haga frío, cosa de que uno se pueda poner un pantalón largo, un buzo y entonces así se protege un poco más”, concluyó.