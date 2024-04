En medio del brote por dengue, denuncian la falta de stock de repelentes en todo el país

"No hay repelentes", repiten, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, los ciudadanos consultados por MDZ respecto a la falta de stock de repelentes. Desde hace dos semanas, los clientes de diferentes supermercados, farmacias y mayoristas, denuncian la escasez del producto, principalmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El panorama se repite en las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde la demanda por los repelentes aumentó de la mano con el incremento de los casos de dengue.

Ante la ola de contagios, el ministro de Salud, Mario Russo aseveró que la falta de repelentes para combatir el dengue se podrá resolver "en las próximas dos semanas". Asimismo, dijo, en una entrevista en Radio Continental: "Los productores de repelentes nos han comentado que cambiaron su logística para producir, están produciendo en su máxima capacidad". En suma, este jueves, el Gobierno anunció la habilitación de las importaciones más ágiles, al eliminar la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en estos productos por treinta días.

En paralelo, el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud determinó un total de 180.259 casos de dengue en el país, en la temporada de 2023/2024, y 129 fallecimientos. Entre las provincias más afectadas, se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En consecuencia, la demanda por los repelentes aumenta, con el fin de prevenir el contagio del virus que se contagia mediante la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

Según el último Boletín Epidemiológico, se contabilizaron 180.259 casos en la temporada 2023/2024. Foto: Archivo MDZ

Sin embargo, desde hace dos semanas, las personas que buscan repelentes denuncian la falta de stock y el sobreprecio en caso de encontrar algunos ejemplares. "No encontré repelentes en todo el fin de semana. Me preocupa porque tenía guardado de otras épocas, pero ya no me queda más. Encima llevo a mi hija al colegio en Mataderos, que es una zona con mucho dengue", comentó Jimena, en diálogo con MDZ.

Haciendo un recorrido por algunos supermercados y mayoristas de la ciudad, lo que se ve es exactamente el relato de los ciudadanos. No se ven repelentes de la marca más conocida, ni de segundas marcas. "Llegó hace una semana una caja de repelentes de la marca del supermercado, y se gastó inmediatamente. Tenía un valor de $3700 (pesos). Es el juego del negocio de la demanda y oferta", reveló el cajero de un supermercado del microcentro.

Los precios del repelente OFF! en Mercado Libre. Foto: Captura Mercado Libre

Ante esta problemática, hay quienes recurren a los mayoristas para "stockearse" o comprar la mayor cantidad de repelente posible, con el fin de que les dure varios meses y no deban pagar el doble o más. Sucede que, hace un mes, se podía conseguir algún repelente entre $1.000 y $2.000, mientras que, en abril, los pocos que se encuentran van de los $2.500 para arriba. Es más, en el portal de Mercado Libre, el pote de la marca más solicitada roza los $20.000.

El mapa del dengue en el país

Por otra parte, se dice que algunos productores estarían guardando el producto para lanzarlo más tarde. Más tarde, la empresa estadounidense SC Johnson salió a la defensiva para comunicar su seriedad en el asunto: "Tomamos con seriedad nuestra responsabilidad de producir y proveer productos de alta calidad para combatir los mosquitos, por lo que estamos realizando esfuerzos extraordinarios para abastecer a todos los puntos de venta y aumentar su disponibilidad".

La decisión de algunas provincias ante la falta de repelentes

Mario Russo aseguró que, mientras se trabaja para la solución de la falta de stock en el AMBA, "se está produciendo en algunos laboratorios estatales de las provincias gran cantidad de repelentes. Esto es coyuntural y se va a resolver, probablemente, en las próximas dos semanas".

En Córdoba, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, habló con La Voz del Interior para recalcar que "no hay referencia de precios porque no hay nada de stock en los distribuidores". El Gobierno de Santa Fe anunció el aumento de la producción de repelentes en Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Foto: Gobierno de Santa Fe

En Santa Fe la escasez de repelentes es igual de preocupante que en el AMBA, puesto que los casos de dengue superaron los 25.000. Por ello, el Gobierno de esa provincia informó que hará una inversión millonaria para aumentar la producción de repelentes en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), mientras analizan la posibilidad de adquirir vacunas para prevenir el dengue.

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Aníbal Gómez, notificó, en la misma línea que Santa Fe, que el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (Laformed) esta trabajando arduamente para fabricar repelentes, larvicidas biológicos e insecticidas para combatir el dengue en la región que está pronta alcanzar los 15.000 contagios.

Mirá la encuesta de MDZ sobre la falta de stock de repelentes