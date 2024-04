La dificultad a la hora de acceder a los vouchers educativos: los motivos

La entrada en vigencia de los vouchers educativos que lanzó la Secretaría de Educación a través del Ministerio de Capital Humano generó expectativa en miles de familias que quieren acceder al subsidio para cubrir la cuota de los colegios privados. Sin embargo, desde las primeras horas de abierta la inscripción el sistema se encuentra colapsado y no se puede acceder a la página web para llenar el formulario.

El sitio web que el Ministerio de Capital Humano habilitó el pasado miércoles para que las familias soliciten los “vouchers educativos” anunciados por el presidente Javier Milei está colapsado. Las fallas en el sistema registradas desde el inicio de la inscripción, mantienen en vilo a miles de familias interesadas en acceder al subsidio estatal que les permita abonar las cuotas de los colegios privados.

En la web de inscripción se observa la leyenda de "sitio en mantenimiento" y el siguiente mensaje: "Debido al alto nivel de demanda no es posible ingresar al formulario de inscripción, estamos trabajando para mejorar la navegación del sitio. Informamos que esta página web será restablecida a partir del 6 de abril a las 00 hs. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas".

La página de inscripción se encuentra caída

Quiénes pueden acceder al subsidio

Según la normativa, las familias que pueden acceder son aquellas que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años con un ingreso familiar que no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles (el monto total de entrada de la familia no puede superar el $1.419.600). En cuanto al colegio, debe contar con al menos el 75% de subvención estatal y la cuota no debe superar los $54.396. El monto cubrirá hasta la mitad del costo de la cuota de cada niño, sin tope en cuanto a la cantidad.

Cómo completar el formulario

El formulario estará disponible hasta el 30 de abril en el siguiente link. Una vez en la web, hay que dirigirse a la solapa "Inscripción" y hacer clic.

Dentro de este menú se explica que "el registro para percibir el voucher educativo debe ser realizado por uno de los responsables parentales" y que se "podrá registrar a sus hijos y/o menores a cargo estudiantes de hasta 18 años de edad que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal de todo el país".

Para completar el proceso hay que crear un usuario dentro de la plataforma y definir una contraseña. Una vez declarados los datos solicitados, hay que hacer clic en el botón "Crear usuario" y en "cerrar". Así, luego de haber creado el usuario, se regresa a la pantalla anterior, donde aparecen los botones "Vouchers" y "Establecimientos educativos".

En esas pestañas se ingresan los datos personales del responsable a cargo del menor y de los beneficiarios. Luego hay que responder una serie de preguntas relacionadas a los motivos por los cuáles eligieron la educación privada y cuál es la situación familiar para afrontar el pago de las cuotas. Una vez finalizado ese paso, se abre un listado de escuelas y hay que declarar un CBU en Anses.