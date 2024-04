Está a meses de jubilarse, pero no podrá con la Ley Bases: la historia de Ana, viñatera de toda la vida

Ana Maya es trabajadora de viña, oriunda de Rivadavia, zona Este de la provincia de Mendoza. La derogación de la ley 27.705, contemplada en la Ley Bases que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei, impacta sobre millones de personas que están próximas a jubilarse. Esta medida golpea con más fuerza en las mujeres ya que tienen los trabajos más precarizados y, por ende, con menos aportes. Ana habló en MDZ Radio 105. 5 FM, acerca de su situación, como de la de tantas mujeres en Mendoza que trabajan la viña, fundamental para la economía local.

Ana Maya se presentó: "Soy de La Reducción, Rivadavia. Tengo 59 años, este año cumplo los 60 en noviembre. Soy trabajadora de viña. Toda mi vida trabajé en las viñas. Siempre ha sido trabajo en negro, trabajo temporal, trabajo efectivo pero sin aportes. En empresas importantes, pero sin aportes. Toda la vida sin aportes, porque las mujeres de la viña somos invisibles para los patrones".

"Siendo vitivinícola yo me tendría que haber jubilado si hubiese tenido los aportes a los 57 años. Por ley, me tendría que jubilar ahora los 60 como ama de casa. Estoy por cumplirlos, me faltan muy pocos meses. Si se aprueba esta Ley Bases que quieren extender a los 65, no me voy a poder jubilar tampoco y voy a tener que esperar cinco años más, si es que este cuerpo llega hasta los 65", dijo Ana y agregó que no se trata solo de ella, sino "de miles de mujeres que sufren las mismas consecuencias que yo, que han trabajado toda su vida y no tienen aportes, han trabajado en viñas, o como empleadas domésticas, o en distintos rubros. Además, han trabajado, como casi todas las mujeres tenemos que hacer, como mamás, amas de casa y todo lo que implica eso y no vamos a lograr la jubilación. Es muy cruel tratar de votar esta ley".

Respecto a la actitud de los patrones de viñas y bodegas, Ana respondió que "trabajamos durante la cosecha, durante el brote, durante las podas. Hacemos el mismo trabajo que hacen los hombres, pero los patrones, en la mayoría de las fincas, no le hacen aportes a las mujeres". ¿Y el sindicato? "En el caso nuestro, el Soeva no pelea ni por los varones, así que por las mujeres menos. Nunca nos empadronaron, nunca recorren la finca para ver en qué situación están trabajando las mujeres, ni los hombres. Estamos desprotegidas a la vera de Dios, porque trabajamos toda la vida y no es que estemos pidiendo que nos regalen una jubilación. La ganamos a la jubilación, sino que no teníamos un sindicato como la gente, que nos represente ni patrones que se pongan la mano en el corazón y piensen en nuestro futuro".

En MDZ Radio, desde la mesa de Recalculando, le preguntaron sobre su opinión en general, más allá de esta reforma, a lo que Ana Maya respondió: "Lo que pienso es que muchas y muchos políticos se llenan la boca hablando de las mujeres y, en realidad, no les importa cuando tienen que levantar la mano en el Senado para votar estas leyes en contra del pueblo trabajador. Están tranquilos porque ganan millones, se votan sus propios aumentos mientras que a los trabajadores les votan estas leyes que nos arruinan la vida".

Y finalizó con un contundente mensaje: "Yo quería decirles que vamos a salir a las calles, que vamos a pelearla con toda la fuerza que tenemos para que esta ley no se apruebe. Yo creo que la furia del pueblo no se apaga con los camiones hidrantes".

Escuchá la entrevista completa