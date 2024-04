La UNCuyo se prepara para la multitudinaria marcha de este martes

Las universidades públicas en todo el país se preparan para una marcha que se anticipa como muy convocante. Hace un par de semanas, el Frente Unido Sindical y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre otros sectores, además del movimiento estudiantil, convocaron para el 23 a marchar en todo el país, pese al aumento anunciado por el Gobierno nacional, el cual consideran insuficiente para la crisis que viven estas instituciones. En Mendoza la cita es a las 16 horas, y para conocer más detalles habló con MDZ Radio 105.5 FM, Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo.

El vicerrector de la UNCuyo recordó que "en el plenario del CIN, se decidió avanzar con esta marcha para mañana. En Buenos Aires va a participar nuestra rectora Esther Sánchez. En Mendoza, como en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas, habrá manifestación. Vamos a hacer una marcha que va a arrancar a las 4 de la tarde desde la rotonda de la Universidad hasta la Plaza Independencia. A las 6 de la tarde vamos a tener un acto donde, además, habrá stands con demostraciones de lo que hacen nuestras facultades para visibilizar la universidad".

Gabriel Fidel aseguró que son "conscientes del momento que vive el país y de las dificultades que hoy tenemos todos los argentinos, no solamente la Universidad. Pero hay que cuidar este valor, que es la educación, y esto es algo en lo que la sociedad debe invertir. Uno ve que para otras cosas hay dinero y nosotros queremos que para la universidad y para la educación, es prioridad".

Por otro lado, Fidel destacó que "estamos funcionando con el presupuesto de 2023 con 300% de inflación y todavía no hemos recibido el ajuste de la partida del 70% que nos prometieron para marzo", y agregó: "Marchamos y nos manifestamos porque entendemos los problemas que hay, sabemos que hay mucho para corregir y para mejorar y, de hecho, lo venimos haciendo en la UNCuyo, somos una universidad bien administrada y por eso hoy podemos seguir adelante, pero tampoco podemos permitir esto. Mañana tenemos la diversidad de sectores, que vamos a marchar en todo el país".

En cuanto a los cálculos en relación a cuánto alcanza la partida presupuestaria hoy, como hizo la Universidad de Buenos Aires (UBA), Fidel aclaró que es difícil ser tan específicos pero, en general, "estamos con un serio riesgo, podemos tener problemas a futuro pero, hasta hoy, estamos haciendo las cosas con muchísimo cuidado para no generar angustia ni alarma a los estudiantes. He visto la angustia que pasaron en la pandemia, no tenemos ganas ahora de llenarlos de angustia, tenemos que resolver estos problemas de los chicos y el Gobierno nacional tiene que sentarse a dialogar con las universidades y ayudarnos a resolverlos. Mañana van a tener una manifestación de millones de personas en todo el país, va a ser de multitudes porque los argentinos cuidamos la educación pública y sabemos lo que vale. Cualquiera que nos está escuchando ahora, sabe".

Gabriel Fidel se refirió también a los dichos del Gobierno sobre privilegios en distintas instituciones y dijo: "No sé qué privilegio pueda haber. Si conocen docentes, vean si viven como privilegiados. Ningún sueldo en la universidad es exorbitante". Y agregó que "si hay un caso así, el sistema republicano, la democracia, tiene la Justicia y distintas formas de ir y poner las denuncias concretas. Si hablamos en general pasa esto, metemos todo en la misma bolsa y no transformamos nada".

Escuchá la entrevista completa