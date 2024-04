El título remite al último libro publicado del filósofo de Corea del Sur Byung Chul Han. Su trabajo se alimenta de pensadores como Nietzche, Heidegger, Foucault entre otros, y actualmente está considerado sucesor de Roland Barthes o Giorgio Agamben. En abril de 2023, Han viajó por vez primera a Portugal donde impartió conferencias en las ciudades de Porto y Lisboa. Inauguró allí mismo, una conferencia musical que llamó Tonalidad de Pensamiento y que editorial Paidós ofrece en una cuidada edición propicia, además, para ser presentada en la 48 Feria Internacional del Libro (del 25 de abril al 13 de mayo – La Rural-) donde MDZ se encuentra acreditado como medio.

La tonalidad del pensamiento es el primer volumen de la Trilogía de las Conferencias, una obra que pone al alcance de los lectores, textos, fotografía y el acceso en exclusiva a las grabaciones de las ponencias que se encuentran en varios QR en el interior del libro y que actualiza, de este modo, la interacción que hoy tiene una publicación. Quizás un medio que suma jóvenes lectores y que permiten una característica híbrida del material donde la letra tiene voz e imagen y resulta una manera atractiva de considerar en el siglo XXI lo nuevo que puede proponer un libro y su modo de interactuar con generaciones que lamentablemente se han desacostumbrado a leer.

Una de las reflexiones del filósofo es que el espíritu de una idea va más allá de lo que podemos imaginar. Afirma que sólo a través de la esperanza recuperaremos una vida que sea algo más que mera supervivencia, sólo la esperanza amplía el horizonte de lo que tiene sentido. Lo que vuelve a avivar la vida, a darle alas. A inspirarla.

Otro comentario similar es el que realizó Hera Hyesang Park, soprano nacida en Corea del Sur y formada en la Escuela Juillard quien mezcla sus raíces coreanas con su experiencia de vida en el occidente brindando un enfoque cosmopolita a su propia visión del arte y del canto. Su voz posee una coloratura alimentada con una técnica inmaculada combinada con una presencia escénica y con una transmisión de alegría y emoción.

Se presentó el lunes pasado en el Teatro Colón donde se tuvo la oportunidad de visualizar un cortometraje del realizador Mariano Nante, filmado en el mismo teatro. Protagonista de las imágenes, bellas por cierto, fueron inspiradas por un sueño de la cantante en el que descendía desde la cima de una montaña a las profundidades de un océano. Ella comenta que a partir de su sueño, comenzó a practicar buceo y enfatiza en el mundo submarino, comenzó a soltar su ego y hallar un ser más tranquilo, auténtico y libre.

While you live es un cortometraje cuya filmación fue un gran desafío técnico y físico puesto que Park debió permanecer bajo el agua durante largas horas para lograr las tomas más complicadas. El texto de While you live está basado además en el Epitafio de Seikilos (o Sicilo), la composición musical más antigua que se conserva en la actualidad, probablemente del siglo I a C que fue hallado en 1883 una columna de mármol cerca de Éfeso, en la actual Turquía.

Lo fílmico recuerda a la fallecida Euterpe y lo curioso, es que no se trata de un lamento trágico por su muerte sino más bien de una afirmación: “Mientras vives, brilla. No sufras por nada en absoluto. Que la vida dura poco y el tiempo exige el final”. La dulce voz de Hera Hyesang Park fue enmarcada en el escenario del Teatro Colón dirigida por Marcelo Ayub, pianista y director de orquesta. Actualmente maestro preparador del repertorio lírico y coordinador general de estudios musicales en dicho Teatro. La cereza del postre fue cuando Hera, frente a la ovasión recibida por el público, espontáneamente cantó tres bises, de los cuales uno fue El día que me quieras.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.