Cómo impactó el fin de semana largo en los comercios mendocinos

Este martes concluye el fin de semana largo que incluyó los feriados de Semana Santa y con la conmemoración del inicio de la Guerra de Malvinas. Desde el Ente Mendocino de Turismo, revelaron que los resultados obtenidos superaron las expectativas de todo el sector. "Hubo mucho movimiento, tuvimos un 88% de ocupación en Mendoza", afirmó la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa.

Adrian Ailin, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITyS), habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió al movimiento del comercio provincial durante el fin de semana. Aclaró que "los días jueves y sábado se trabajó normalmente, el viernes fue feriado respetando el credo religioso, y el lunes y hoy (martes), que son los días que están cerrando el fin de semana largo, algunos comercios abrieron o abrirán".

"No tengo números finales, pero en todo lo que es el circuito turístico fue muy importante, siempre es una de las fechas especiales que nosotros la tenemos dentro del calendario de actividades como fechas positivas", agregó.

Por otro lado, Ailin opinó que "este fin de semana extra largo no es positivo, apostamos a los feriados turísticos, pero con algunas condiciones. Cuando los feriados son laborables, por ejemplo, el jueves, y no te causa un costo doble o la inversión no te sale cara para poder abrir los locales, es positivo siempre y cuando también estén los circuitos turísticos. En relación a esto, soy vicepresidente de la Federación Económica y me plantean que Ciudad recibe flujo turístico desde el 95% de los turistas, o por lo menos llegan en principio a la ciudad. Después tenés el otro sector de las áreas turísticas de Mendoza, pero claro, hay otros departamentos que no tienen ese derrame turístico y les ocasiona un daño".

"Entonces, este fin de semana fue positivo como chimenea turística para la Ciudad o para aquellos sectores turísticos que recorre el turista, pero lamentablemente hay otros sectores que se ven perjudicados", sostuvo el titular de la CECITyS.

Al mismo tiempo, afirmó que "las expectativas están cubiertas y entendemos que no todos los turistas han logrado quedarse los seis días o pudo ser un poco gasolero el consumo, pero no todos los turistas tenían previstos los seis días, sí tenían previsto los cuatro primeros".

Por último, destacó: "Veníamos con una baja en consumo, subiendo los costos y con muchas dificultades entre los aumentos de los alquileres, la luz y demás. Conocemos algunos colegas que ya han cerrado por que no han podido asumir el costo del cambio al costo de alquiler, otros porque las ventas se les han caído en un 40% o 50%, pero todavía hay gente que está tratando de sostener los negocios. Muchos estaban esperando este fin de semana largo para ver si recuperaban algo de lo perdido, pero está difícil la situación. Creo que son épocas de acuerdos y consensos, no de imposición".

