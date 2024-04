Marcha y paro nacional: las medidas que también se votaron a favor en el plenario del SUTE

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la propuesta del Ejecutivo con 114 votos a favor y 74 en contra. Se trata de un 10% de aumento, más los bonos. Además, el plenario votó adherir a la movilización en defensa de la educación pública, principalmente de las universidades nacionales, a la convocatoria del 1 de mayo, y también impulsar el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Al respecto, Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM.

Gustavo Correa se refirió al acuerdo salarial y dijo que “claramente sigue siendo insuficiente, no había una cuestión de satisfacción manifiesta, al contrario. Fue con mucha crítica, con muchos aportes, con muchas situaciones para tener en cuenta sobre lo que está empezando a debatirse en las escuelas” y agregó: “Lo que se votó, casi por unanimidad, es adherir a la marcha convocada por los estudiantes para el día 23 de abril, se votó adherir a la concentración del 1 de mayo de las centrales obreras y también se votó impulsar y participar del paro del 9 de mayo convocado por la CGT”.

En cuanto al paro nacional del 9 de mayo, expresó que “más allá de que pertenecemos a organizaciones nacionales, como la CTA y la Ctera, hemos ratificado la voluntad de construir esta unidad con el resto de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo, porque hay algunas cuestiones nacionales que van a afectarnos a todos los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza, más allá de la situación provincial que tenemos como trabajadores del Estado".

Por otro lado, Correa dijo que, a pesar de lo que plantea el gobierno sobre la imposibilidad de hacer huelga, "nosotros hemos escrito en el mismo acta paritaria los motivos por los cuales es inconstitucional, atenta contra la libertad sindical, persigue a los trabajadores. Es una posición del gobierno. A nosotros, como organización de tercer grado, no es una determinación adherir o no a una cuestión nacional. Si hay un plan de lucha nacional, el SUTE adhiere de por sí. Entonces me parece que van a generar confusiones de parte del gobierno. Ellos proponen eso, nosotros proponemos otra cosa".

Escuchá la entrevista completa: