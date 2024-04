Mendoza se suma a la Campaña Nacional por la Alfabetización Inicial, impulsada y gestionada por la organización Argentinos por la Educación. Este año el foco está puesto en la comprensión lectora con la idea de profundizar estrategias persistentes en ese sentido. Será el gobernador Alfredo Cornejo quien hará oficial la medida, junto con el director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal.

La adhesión de la provincia compromete al Gobierno a destinar recursos, tiempo y una política de largo plazo para mejorar la comprensión lectora. Mendoza había avanzado en su propio plan de alfabetización con el censo de fluidez lectora y el Plan Estratégico de Alfabetización. El compromiso implica impulsar acciones que prioricen la alfabetización inicial, invertir recursos adecuados en materiales, libros y formación, y desarrollar indicadores que den cuenta de la evolución del desempeño en términos de alfabetización inicial y comprensión lectora en la provincia, desarrollando evaluaciones locales periódicamente.

En Argentina el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura, según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE). Es decir, 1 de cada 2 estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad. Por eso, bajo la consigna #NoEntiendenLoQueLeen, más de 100 organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña para visibilizar la situación crítica de la comprensión lectora en Argentina y promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa.

Con Mendoza, ya son14 los distritos que se sumaron al compromiso por la alfabetización.

Los compromisos

Con la adhesión el gobierno escolar se compromete a :

Priorizar la alfabetización inicial y a impulsar acciones en esa dirección.

A destinar recursos adecuados en financiamiento, materiales, formación, entre otros.

A realizar o mantener evaluaciones locales para monitorear el progreso en alfabetización y comprensión lectora y difundir estos resultados anualmente.

Según los datos relevados por Argentinos por la Educación, en Argentina el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura y hay grandes desigualdades. La cifra asciende al 61,5% entre los estudiantes del tercil de menor nivel socioeconómico, mientras que desciende al 26,3% entre los estudiantes del tercil de mayor nivel socioeconómico, según los resultados de la prueba regional ERCE, tomada en 2019, en la que participaron 16 países de América Latina. Solo 1 de cada 10 alumnos (14%) se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%) en ese nivel. En Brasil (30%) y Perú (30,8%), 3 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel más alto.

En la mayoría de los países de América Latina hay una correlación positiva entre los resultados de aprendizaje y el nivel de riqueza medido por PBI per cápita. Sin embargo, con un promedio de 689 puntos en la prueba ERCE, Argentina obtiene peores resultados que países con niveles similares de PBI per cápita como Brasil (748 puntos), Cuba (730) y México (713 puntos). Varios países con PBI per cápita más bajo obtienen mejores resultados, como Perú (753), Colombia (715), Ecuador (699) y El Salvador (697).

Al observar la evolución de los resultados de lectura de 3er grado entre 2013 y 2019, Argentina presenta una de las mayores caídas de la región (-2%), superada solo por Guatemala (-3,2%). Apenas 6 países lograron mantener o mejorar su posición entre 2013 y 2019. Los mayores avances se registraron en el puntaje promedio de los estudiantes de Brasil (+5,1%) y Perú (+4,7%).Si se compara los resultados de lectura de los 13 países que participaron en las pruebas de 2006, 2013 y 2019, Argentina ha ido perdiendo posiciones. En 2006, estaba en el 5° lugar, superada por Costa Rica, México, Uruguay y Colombia. En 2013, descendió al 7° lugar, superada por Brasil y Perú. En 2019 descendió al 8° lugar, por detrás también de Ecuador.