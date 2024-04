Inflación: cuánto dinero necesitó una familia para no ser pobre o indigente en marzo

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), una familia de cuatro integrantes necesitó $773.385 para no ser pobre en marzo y $358.049 para no ser indigente. El informe salió junto con el dato de inflación, que marcó un crecimiento de precios en el mes pasado del orden del 11%, pero en materia de Canasta Básica Alimentaria se ubicó un 10,9% más alto y la Total un 11,9%.

En medio de un contexto inflacionario que se profundizó con la liberación de precios, aunque actualmente muestra una clara desaceleración, los estratos más bajos de la población son los principales afectados. Según el informe de Indec, un "adulto equivalente" (varón de entre 30 y 60 años) necesita percibir $250.286 mensuales para no ser pobre.

En el caso de la indigencia, situación que a fin de 2023 ya alcanzaba al 11,9% de los argentinos, es preciso tener una remuneración de $115.873 para no estar dentro de ese universo. El alto incremento en los precios y tarifas hace crecer el costo de vida, pero este aumento no va de la mano con la actualización salarial de los distintos sectores.

Según el informe presentado en marzo, sobre el costo de vida de febrero, una familia de cuatro integrantes requería de $322.851 para no vivir en la indigencia, mientras que la para no ser pobre eran necesarios $690.902. Un adulto equivalente, necesitaba $104.483 para no ser indigente y $223.593 para no ser pobre, lo que significa un incremento del 10,9% y 11,9% respectivamente.

El costo de vida creció un XX%. Foto: Rodrigo DAngelo / MDZ.

En base a lo presentado por el Indec, una familia de tres integrantes necesita $285.048 para no ser indigente y $615.705 para estar sobre la línea de pobreza. Mientras tanto, un hogar de cinco integrantes requiere de $376.588 para evitar la indigencia y $813.431 para no caer en la pobreza.