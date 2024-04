Otra mala noticia para los transportistas de discapacidad y el inevitable colapso

Los números no le cierran a nadie y la desesperación le llega a todos. Con el inicio de clases, las prestaciones de servicios a discapacidad fueron más demandadas que nunca, y si bien la inflación parece ir desacelerando, los que realmente están frenando su marcha son los transportistas. Para no quebrar brindan un servicio reducido, pero este inminente colapso llegará, pues por lo bajo sólo reciben malas noticias: las actualizaciones que podrían percibir de cara a los próximos meses no alcanzarían para cubrir la deuda.

El litro de combustible lo están pagando a casi $1000, mientras cuentan con un arancel que se mantiene a $359 el kilómetro. La mayoría de sus insumos -varios dolarizados- aumentaron fuertemente desde el comienzo del año, y todo lo que facturan a mes vencido les es depositado a los 90 días recién.

Transportistas de discapacidad: un futuro incierto

Fernando Gantesti, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Transportistas para personas con Discapacidad (ATAECaDis), anticipó a MDZ que habrá una reunión el miércoles 3 de abril con el Directorio de Prestaciones Básicas, presidido por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Sin embargo, el porcentaje de aumento que podrían ofrecerles para su nomenclador no parece ser una propuesta superadora.

"Tenemos un desfasaje desde diciembre que no estamos recuperando, por un tema de que nuestros insumos son los que más subieron en este tiempo. Este porcentaje nuevo aparentemente acompañará a la inflación de marzo, pero todo lo anterior quedó licuado y va a ser irrecuperable", añadió. En consecuencia, continúa el cese involuntario de actividades, al cual se recurre para "alargar la agonía" y sostenerse el mayor tiempo posible antes de quebrar.

Las bajas actualizaciones a las prestadoras en discapacidad las está llevando al colapso. Foto: Gentileza Fernando Gantesti

Si bien es un rubro que siempre ha sido postergado, desde que asumió Javier Mile, y su ambicioso deseo por sincerar a las instituciones estatales, han tenido que pelear por los aumentos. En enero recibieron un 20%, habiendo tenido una inflación del 20,6% y una suba de la nafta del 27%; en febrero obtuvieron un 10% de actualización, y la inflación se posicionó en 13,4%. Y aunque prevén que la próxima cifra que arroje el Indec sea de un dígito, este sector viene teniendo pérdidas desde hace años.

Son madres solteras las que, entre la crianza y el trabajo, necesitan más que nunca de estos servicios; y por el lado de los prestadores, el panorama también es duro porque su empleo está en juego. "Es absolutamente estresante y desmotivante, nosotros también tenemos que solventar a nuestras familias. Yo tengo un transporte con mi mujer hace 15 años, y hay muchos nenes que los transporto desde esa época. Los vi crecer, vi cómo se han ido desarrollando, y hoy tener que decirles que vamos a empezar a pasar solo 3 veces a la semana es difícil. Algunos lo entienden, pero a otros les complica", añadió Gantesti.

Todas las prestadoras de servicios a discapacidad están en peligro. Foto: Gentileza Fernando Gantesti

Estos vehículos para personas con discapacidad consumen alrededor de $29.000 para hacer unos 250 kilómetros diarios. Sin contar el costo del chofer y otros insumos, da un gasto mensual aproximado por camioneta de $610.000 al mes (solo contando días hábiles trabajados); todo eso sostenido por un arancel de $359 por kilómetro. El 30% que dio el Gobierno ayuda, pero se necesitará una actualización mucho mayor para evitar este inminente colapso, que los tiene con la soga al cuello.