La particularidad de la marcha del Día de la Mujer por las víctimas de Hamás

El 8 de marzo es un día para tomar conciencia, luchar y unificar las voces en un grito por justicia, que igualmente puede ser silencioso y repercutir en cada rincón. El Gobierno porteño organiza una marcha para este viernes en horas de la mañana que, unido a este reclamo mundial, se enfoca en las mujeres israelíes que son víctimas de los horrores de Hamás.

El Día de la Mujer no es un festejo; muy por el contrario, está más relacionado al luto por aquellas que injustamente ya no están. Por este motivo, a las 9 se llevará adelante la convocatoria en Palermo, en la esquina de avenida Coronel Díaz y Arenales hacia Parque Las Heras, donde se encuentra el gran banco rojo, un símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios.

El acto, silencioso, durará aproximadamente una hora, estará enfocado en lo sucedido en Israel y buscará ser un llamado a la consciencia sobre las violaciones a mujeres y los casos de secuestrados que aún persisten. De hecho, este jueves se cumplen 5 meses desde el ataque terrorista. La consigna es vestir de negro y con zapatos rojos.

La Ciudad de Buenos Aires está preparada para organizar diferentes movilizaciones y eventos para este día tan significativo. Los monumentos se iluminarán en la noche: el Puente de la Mujer, el Obelisco, el Planetario, el Monumento de los Españoles, la Usina del Arte y el Palacio Lezama se teñirán de violeta en el marco de la jornada que conmemora, valora y resignifica el rol de la mujer en la sociedad.

Pintada por las mujeres víctimas de Hamás.

Por su parte, en la esquina de las calles Estado de Israel y Estado de Palestina habrá una pintada que se mantendrá hasta el domingo a la noche, con nombres de víctimas que han sido secuestradas por la organización terrorista. Después será removida. La idea es que se vean y lean detenidamente los nombres escritos, así como la reacción de quienes pasan por ahí.

¿Por qué no se debe decir feliz día de la mujer?

Es muy común confundir esta fecha con un día de celebración. Las mujeres no necesitan, en realidad, una felicitación, sino leyes que amparen y garanticen sus derechos. Que dejen de ser invisibilizadas en diferentes ámbitos sociales, teniendo las mismas oportunidades que los hombres (mayormente en lo que es el crecimiento laboral, donde aún hoy se observa una gran brecha). El foco está puesto en el empoderamiento femenino.

"Feliz va a ser el día que no falte ninguna", es un reclamo que suele escucharse bastante, pero cobra mayor fuerza este día. No parece correcto enviar flores ni felicitar a nadie, sino unirse al pedido de: igualdad de género, implementación de proyectos sociales para madres solteras que trabajan, una Justicia sin prejuicios y un alto definitivo a la agresión hacia la mujer.

La participación de la DAIA

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), según pudo saber MDZ, no participará, por lo pronto, de esta marcha silenciosa que organiza el gobierno de Jorge Macri, debido a que la cúpula directiva está en Nueva York, donde están participando de una mega conferencia. Quizás algunos directivos hagan presencia en Palermo, pero su foco no está totalmente puesto en esta protesta.

Actualmente se encuentra participando en "Never is Now", organizada por la Anti Defamation League (ADL) en la ciudad estadounidense. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el director ejecutivo, Víctor Garelik, representan a la entidad en el encuentro que reúne a más de 3500 referentes de comunidades judías de todo el mundo.

En ese marco sesiona el J7, grupo de trabajo de las principales comunidades judías a fin de responder a los crecientes índices de antisemitismo en todo el mundo. Integran el J7 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Argentina.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, saludó a la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial contra el antisemitismo del Departamento de Estado de los EE.UU.

En la primera jornada de trabaj, los países miembro llevaron a cabo una importante agenda política en la que Knoblovits disertó ante la audiencia sobre el 30° aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA; el accionar de la entidad tras el ataque del 7 de octubre al Estado de Israel por parte del grupo terrorista Hamás, y sobre su impacto en los casos de antisemitismo en la Argentina.

Jonathan Greenblatt, CEO de ADL; la vicepresidenta de Asuntos Internacionales, Marina Rosenberg y Liat Altman, directora regional para Latinoamérica, recibieron a las autoridades de la DAIA. En la ocasión, se realizó un intercambio con la Embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo. Además, la Delegación participó de un diálogo con Jonathan Dekel-Chen, padre de Saguí, secuestrado el 7 de octubre en el Kibutz Nir Oz, que aún permanece cautivo en Gaza.

Como parte de la agenda del J7, que concluirá con un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, se abordaron temas como la lucha contra el antisionismo en los distintos ámbitos de la educación, se compartieron estrategias de trabajo para la erradicación del antisemitismo en universidades y en distintas esferas de la sociedad.

Durante la inauguración de la Conferencia Never is Now, disertaron la secretaria Hillary Rodham Clinton; el presidente de Israel, Isaac Herzog y el asesor político, Jared Kushner, entre otras personalidades. Más de 100 expertos de distintas disciplinas, se encuentran disertando hasta el jueves, día que culminará la mega conferencia en los Estados Unidos.