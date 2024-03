Para Martín Becerra, Télam es de una "importancia cardinal"

Una de las noticias del lunes fue la decisión del Gobierno nacional de cerrar la agencia oficial de noticias Télam, suspender por una semana a todo el personal, cerca de 800 personas, inhabilitar su sitio web, imposibilitar el acceso a su archivo, y vallar casi todos los edificios de Télam a lo largo y ancho de del país. Esta decisión había sido anticipada por el presidente Javier Milei en su discurso del pasado viernes en la asamblea de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Al respecto Martín Becerra, doctor en comunicación, investigador del Conicet y especialistas en medios y política, conversó en MDZ Radio 105.5 FM.

Becerra comenzó la entrevista asegurando no saber cuál es el origen de la decisión del Gobierno nacional, pero que es “un gobierno que se caracteriza por hacer una gran cantidad de anuncios, tiene una actividad muy intensa en redes sociales, en particular en Twitter, a la que el presidente le dedica muchas horas por día, pero no tenemos información oficial del Boletín Oficial. Más allá, de lo que anunciaban, que es que vallaron e impidieron el acceso a los edificios de la agencia Télam, por parte de los periodistas que trabajan en ella”. Y agregó: “Por lo que vemos como ciudadanos, la intensa actividad oficial en materia de comunicación pasa por la actividad de Milei en Twitter, por las conferencias de prensa que hace su vocero Adorni, y por una constelación de animadores de televisión y de radio que tienen el privilegio de entrevistarlo. Nunca le hacen una repregunta, pero es un séquito bastante reducido de animadores que tienen el privilegio de entrevistarlo".

En cuanto a la necesidad de contar con una agencia de noticias estatal, el investigador del Conicet aseguró que “es de una importancia cardinal". Comentó que, además, hasta el año 2017 “había agencias privadas. Como la agencia DyN, por ejemplo, que todos los periodistas recuerdan. Muchas de esas agencias cerraron y la única conexión informativa federal que tiene la Argentina en términos de agencia de noticias, es Telam. Tiene corresponsales en las 24 provincias. Produce información en todo el territorio nacional, algo que su cierre anularía”. En este sentido, aseguró que “siempre se habla de si tiene una línea editorial sesgada, pero no se habla de la importancia federal que tiene esta agencia y yo creo que es un punto súper sensible a considerar”.

Para Becerra, la decisión del gobierno revela una “gran incapacidad para gestionar algo que no le gusta. Si efectivamente es así, entonces lo que tiene que hacer es gestionar la agencia para profesionalizarla y evitar que haya un sesgo editorial a favor del kirchnerismo o de otra expresión política. Yo, como investigador y como ciudadano, estoy de acuerdo con que los medios estatales tienen que garantizar ecuanimidad, trato justo y equilibrado a todas las expresiones. Eso no significa cerrar una agencia”. A esto agregó que la clausura “es una medida draconiana absolutamente desproporcionada con el problema que el presidente denuncia. Si no es capaz de corregir eventuales errores, que pueden tener agencias estatales, no sé para qué está como Presidente porque su función es esa: gestionar lo que hay, no clausurar lo que hay”.

En cuanto a la publicidad oficial, y el argumento de Milei de la emergencia económico y el “no hay plata”, Becerra expresó que el presidente tiene una mirada “absolutamente economicista de todos los temas e ignora cuál es la dimensión social, productiva, de relaciones que el Estado, con su economía, garantiza”. “Efectivamente, la publicidad oficial fue utilizada, y todas y todos lo sabemos, como un sistema de premios y castigos por todos los gobiernos. Pero clausurar la publicidad oficial, le resta sentido a una obligación que tiene el Estado que es comunicar los actos de gobierno. No se comunican con likes que da el presidente en la red Twitter. Primero porque no todos los argentinos acceden a Twitter, entre otras cosas, porque existe una fractura digital que hace que la mayoría no tenga crédito en el teléfono móvil para estar todo el día hiperconectado como está el presidente y su grupo de aduladores” dijo con vehemencia y finalizó: “Es un principio republicano comunicar cuál es la actividad de gobierno. Por eso está la publicidad oficial”.

Escuchá la entrevista completa: