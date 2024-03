Colapso en las guardias por el dengue: médicos denuncian agresiones por largas esperas

En el marco del peor brote de dengue en la historia argentina, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba emitió en las últimas horas un comunicado en el cual alerta por el aumento exponencial de agresiones que viene sufriendo el personal sanitario.

Según explicaron, este trato hostil se produce porque las guardias se encuentran saturadas de personas con síntomas compatibles a la enfermedad, las cuales esperan hasta 10 horas para poder ser atendidas, tanto en establecimientos públicos como privados.

"La demanda de atención en establecimientos de salud profundiza la tensión del resquebrajado sistema sanitario. Una vez más, nos encontramos con servicios de asistencia sobreexigidos y, nuevamente, los profesionales de la salud están al frente de otra batalla desigual ante una epidemia, con el mismo compromiso y vocación", precisa el escrito que difundió la entidad que agrupa a los médicos de Córdoba, pero que describe un panorama que se replica en otras provincias del país.

Al igual que ocurrió durante las semanas más críticas de la pandemia por el covid, el personal médico vuelve a ser "blanco del malestar de la sociedad por el desborde del sistema".

"En los últimos días, ha crecido el número de denuncias recibidas en el Observatorio de Violencia del Consejo de Médicos por agresiones al equipo de salud de las diferentes instituciones de salud de capital e interior", admitió el vicepresidente de esa entidad, Diego Bernard, a MDZ.

Es por esta razón que se difundió un comunicado llamando a la reflexión de la sociedad, al explicar que como profesionales no necesitan "aplausos" como ocurrió en el 2020 en reconocimiento a su labor, "pero mucho menos, ataques o agresiones. Sólo pedimos respeto a nuestra tarea: que quienes nos necesitan, también nos ayuden a ayudarlos".

Las guardias colapsadas por pacientes con dengue que esperan largas horas por ser atendidos se repiten en todo el país. Foto: X @leoguevara80

"El médico es un ser humano como todos, y padece la misma situación socioeconómica que el resto de los argentinos. Lo que ocurre es que una vez más estamos siendo agredidos. Es decir, a la vez que estamos sobreexigidos por la cantidad de pacientes que tenemos para atender, recibimos muchas agresiones en las guardias, por circunstancias que muchas veces son atendibles y entendibles, pero de las que no somos responsables", explicó.

"Lo que sucede es que las esperas se hacen eternas, y eso da pie a todo un círculo vicioso de irritación, malestar y tensión. Pero nosotros no somos los culpables de esas esperas. Hay una cierta cantidad de profesionales y no hay más. Si tuviéramos la solución, la pondríamos en práctica, pero no la tenemos", enfatizó Bernard.

El Vicepresidente del Consejo de Médicos de Córdoba comentó que la entidad cuenta con un Observatorio de Violencia, al cual todos los días llegan reportes de agresiones recibidas por los médicos, en su gran mayoría verbales.

"Es imposible poder llevar adelante una consulta, prestar atención a los síntomas que tiene el paciente, que en cada persona es distinto, y escuchar que somos agredidos por quienes están esperando. Se torna en un ambiente muy tóxico. Por esta razón, estamos pidiendo que nos dejen trabajar lo más tranquilos posible para poder asistir a la gente de la mejor manera. Lamentablemente, hay ciertas cosas que no lo podemos manejar. Entre ellas, el tiempo de espera", subrayó.

Aunque la institución cordobesa no cuenta con reportes de otras provincias, Bernard señaló que tiene conocimiento que otros colegas está pasando por la misma situación en todo el país.

Promover la telemedicina

"No hay que olvidar que nosotros, como médicos, estamos tratando las consecuencias del dengue. Vamos por detrás de la problemática. Este brote se podría haber evitado si se ejercían medidas concretas de prevención", advirtió el profesional, recordando que desde distintos ámbitos se informó sobre el aumento de proliferación de los mosquitos en nuestro país, como consecuencia del cambio climático. Algunas clínicas comenzaron a promover la telemedicina para tratar casos de dengue. Foto: Freepik

Según Bernard, el consultorio médico es el "embudo donde se precipitan la angustia, la ansiedad de las personas que no saben cómo están, si están atravesando un dengue leve o grave, qué les va a suceder... Se trata de una carga emotiva muy grande".

Es por esto que informó que en algunas clínicas y sanatorios ya han comenzado a promover la telemedicina como un paliativo para acortar tiempos de espera, pero, fundamentalmente, para poder tramitar los certificados por ausentismo a fin de ser presentados en los lugares de trabajo.

Es que en una coyuntura donde se multiplican los ceses de contratos, suspensiones, despidos y jubilaciones anticipadas, muchas personas acuden a la guardia esperando contar con certificados que puedan justificar el ausentismo por varios días como consecuencia de estar atravesando un cuadro de dengue.

"La telemedicina no es más que el médico, detrás de un celular, escuchando al paciente. De esta forma, lo puede recetar y dar las indicaciones correspondientes. Puede evaluar, inclusive, si hace falta que se movilice hacia un centro de salud o no. Y tenemos todo listo para que también le pueda emitir ese certificado laboral. Lógicamente, economiza los tiempos para el médico y el paciente", admitió Bernard.