Un coloquio por los derechos de los niños por nacer y sus madres

Más de 100 personas participaron, de manera presencial y a distancia, del Coloquio sobre los derechos de los niños y niñas por nacer y sus madres que se llevó a cabo durante la tarde de este lunes 25 de marzo en la sede porteña de la Universidad Austral. La anfitriona del evento fue la Facultad de Derecho y convocó a médicos, abogados, referentes de la sociedad civil y a funcionarios públicos para poner en valor los distintos desafíos e iniciativas que velan por la defensa de la vida en todas sus circunstancias.

La apertura del evento estuvo a cargo de la profesora Verónica Nolazco quién destacó: “Venimos a visibilizar a las personas por nacer como uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Me refiero a esa vida humana en desarrollo que, por su estado de debilidad e indefensión, requiere de una tutela especial por parte de sus padres, los grupos sociales y las autoridades públicas. En ese sentido, una sociedad que se considera inclusiva no puede seguir discriminando entre personas deseadas y no deseadas”.

El evento tuvo la adhesión de la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación

Por otra parte, Nolazco compartió las distintas adhesiones que tuvo la iniciativa entre las cuales se encontraban las del presidente y la vicepresidenta de la Nación, Javier Milei y Victoria Villarruel, respectivamente. Uno de los fragmentos de la carta sostenía:

“Hoy quisiéramos destacar especialmente el coraje y el valor que se necesitan para defender los derechos de los niños por nacer. Queremos agradecerles por levantar esta bandera y alentarlos a continuar luchando. Vivimos en tiempos vertiginosos donde el nihilismo y la desesperanza tratan de imponer una visión del mundo en el que la vida ya no le pertenece ni a aquel que la posee.

En ese contexto, defender a los que no tienen voz ni fuerza para hacerlo por sí mismos constituye una causa noble, quizás la más noble de todas, y por eso nos encontraremos siempre, sin importar cómo ni dónde, promoviendo la defensa de la libertad y el

respeto por la vida. Como Presidente y acompañado por la Vicepresidente tenemos un completo y firme compromiso con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Dios mediante y con el esfuerzo de millones lograremos revertir esta herida que lacera a todos los argentinos”.

El primer panel del Coloquio, moderado por la profesora Nolazco, estuvo integrado por Ernesto Beruti, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Austral, y por Viviana Endelman Zapata, directora ejecutiva del Servicio de Acompañamiento a la Maternidad Vulnerable. Beruti compartió sus décadas de experiencia como médico obstetra frente a la tragedia del aborto, mientras Endelman Zapata expuso el trabajo de acompañamiento y contención que realizan, como organización de la sociedad civil, para acompañar a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad.

Ernesto Beruti (Hospital Universitario Austral); Verónica Nolazco (Facultad de Derecho de la Universidad Austral) y

Viviana Endelman Zapata (Servicio de Acompañamiento a la Maternidad Vulnerable).

El segundo panel contó con la moderación del doctor Alfonso Santiago y estuvo integrado por Ana Marmora, subsecretaria de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano de la Nación y por la doctora Úrsula Basset, directora del Centro de Investigaciones en Derecho de Familia de la Universidad Católica Argentina (UCA). Mármora expuso su trayectoria en la

defensa de la vida desde la concepción, inicialmente desde una organización de la sociedad civil (Frente Joven), y luego, los desafíos que actualmente enfrenta desde el organismo que lidera: “Los abortos han aumentado en Argentina desde la sanción de la ley en 2020. No han disminuido y nosotros tenemos que hacer algo por los niños que lamentablemente perdimos y también por esas madres a las cuales la ley de aborto actual les retacea información. Si bien tenemos la ley de los 1000 días, hasta ahora ha tenido un rol secundario. Vamos a trabajar por una política pública donde el acompañamiento de la mujer embarazada y del niño durante sus primeros 1000 días de vida sea una prioridad”.

Por otra parte, la doctora Úrsula Basset hizo un repaso de la vigencia del derecho a la vida en distintos tratados internaciones y convenciones: “Hoy estamos incumpliendo los estándares internacionales de los derechos humanos y verdaderamente creo que estamos en el punto en el cual vamos a lograr concientizar a la sociedad de que el aborto es la negación de los derechos humanos”.

Ana Marmora (Ministerio de Capital Humano); Alfonso Santiago (Facultad de Derecho de la Universidad Austral) y

Úrsula Basset (Centro de Investigaciones en Derecho de Familia de la UCA).

Se compartieron, además, testimonios de varias mujeres que, con la compañía y apoyo de otras personas, pudieron llevar a cabo embarazos en situaciones de vulnerabilidad y hoy son felices por poder compartir y disfrutar del amor de ese hijo que no hubieran podido conocer nunca.

Para cerrar el Coloquio, el académico Dr. Alfonso Santiago puso de relieve la profunda incongruencia entre las disposiciones constitucionales que reconocen y tutelan tanto la vida de las niñas y niños por nacer como la de su madre (art. 75 inc. 23.2) y la legalización del aborto y su práctica que ya ha provocado más de 245.000 muertes de personas inocentes. Alentó a no permanecer indiferentes ante esa realidad y procurar revertirla con todos los medios a nuestro alcance.