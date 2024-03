Cómo se prepara uno de los destinos más visitados de Mendoza para el fin de semana extra largo

El fin de semana largo va desde el jueves hasta el martes. Una semana casi. Hay lugares en la provincia de Mendoza que se convierten en una alternativa para pasear, y San Rafael es uno de los más elegidos. Javier Muñoz, director de Turismo del departamento sureño, habló en MDZ Radio 105.5 FM de cómo se han preparado para un fin de semana clave para el turismo y el consumo. San Rafael ofrece una belleza natural apabullante, agua a partir de los diques y los embalses, turismo aventura y gastronomía.

Muñoz destacó que "por toda la actividad que hay, la agenda turística cultural es muy completa. Desde apreciar distintas obras gratis en el Teatrino del Parque de los Niños para toda la familia, como también el teatro Roma. Además, hay una gran apuesta por parte del sector privado donde encontrás distintas actividades turísticas y culturales en bodegas, en restaurantes, en alojamientos. San Rafael no solamente es de días, aventuras, sino también es la noche y disfrutar, sobre todo, lo que hacemos culturalmente".

En cuanto a los precios, Javier Muñoz dijo: "San Rafael se encuentra para este fin de semana largo en casi un 97% de ocupación. Lo primero que demuestra esto es que los precios que maneja San Rafael son sumamente competitivos y es la opción para todos los mendocinos y argentinos. Vas a encontrar alojamientos para cuatro personas desde $40.000 por día en adelante, dependiendo de la cantidad de estrellas y la cantidad de servicios". Agregó que también se puede realizar otra actividades "por ejemplo, en una bajada de rafting desde los $6.000 en adelante, actividades en el parque de aventura, o en parques aéreos desde los $9.000 en adelante, dependiendo de lo que quieras realizar". Además, Muñoz dijo que "es tan grande San Rafael que hay opciones para todos los bolsillos. Aquellos que dicen ‘tengo poca plata, pero me alcanza para hacer una escapada’, también hay opciones gratis. Eso es lo que nos constituye como un destino consolidado, porque las opciones son muy variadas y se adaptan a todas las exigencias de todos los bolsillos".

Muñoz explicó que se puede "ingresar a la página web: www.sanrafael.gov.ar donde van a poder contactarse con cada los prestadores que están debidamente registrados. Hacemos muchísimo hincapié en la seguridad del turista que adquiere los servicios. También van a encontrar el enlace de WhatsApp, donde enviamos todo el detalle de lo que queda disponible en San Rafael.

En cuanto a la posibilidad de fraudes, expresó que "se ha trabajado fuertemente. Hemos hecho campañas con nuestros prestadores". Al respecto Juez Muñoz aconsejó "comprar, o adquirir información, en páginas oficiales. No Facebook, no Instagram. Directamente con página oficial, como es el caso de la página de la Dirección de Turismo, donde están todos nuestros prestadores debidamente registrados. Aquel que está comprando a través de otra plataforma, corre el riesgo de adquirir un servicio que no esté o que no cumpla con las condiciones legales para tal fin".

Por otro lado, según dijo el director de Turismo de San Rafael, tienen "prácticamente el 33% de las camas que tiene la provincia de Mendoza. Estamos hablando de arriba de las 9.500 plazas. Esperamos un gran movimiento". Además, aclaró que no solamente cuentan con el turista que se queda en San Rafael, sino que "también hay excursiones que venden desde Mendoza Capital y pasan por San Rafael. O sea, esperamos un gran movimiento y para eso también están preparadas todas nuestras áreas". Muñoz agregó: "Muchos turistas utilizan conexión vía aérea. Recordemos que San Rafael tiene un vuelo diario desde Buenos Aires y tiene un promedio de ocupación durante todo el año del 70% de las butacas. Es muy demandado. Pero no dejemos de recordar que mucha gente vía terrestre, ya sea en vehículos o en colectivos, también está arribando". También se refirió a los precios en gastronomía y dijo parten de un promedio de "unos $5.000 por persona. Obvio que vas a encontrar más barato, o más caro, dependiendo donde vayas. No es lo mismo estar en pleno centro, algo más popular, que ir a la exclusividad de una bodega o restaurante de alta gama".

En cuanto al turismo internacional, Javier Muñoz explicó que "tiene una incidencia chica". No obstante, "año tras año va creciendo, estos últimos años hemos detectado muchísimo movimiento de chilenos. También muchísimos uruguayos, brasileros y, sobre todo, europeos vienen a disfrutar el turismo de naturaleza en San Rafael. Se complementa con la experiencia del vino, con la experiencia cultural, con la experiencia gastronómica, pero eligen a San Rafael por la aventura, por el turismo de naturaleza".

Escuchá la entrevista completa: