Santa Fe incorporó el juicio por jurados y ya son 12 las provincias que lo aplican

La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el juicio por jurados y se transformó en la provincia número 12 del país en aplicarlo. A partir de ahora será la ciudadanía la que determine la responsabilidad en cuatro delitos, uno de ellos polémico, que involucra el accionar de la policía.

Se trata de un hecho inédito para la justicia santafesina que logró incorporar la modalidad de juicios por jurados luego de muchos años de debate e intentos fallidos con proyectos que solo lograban media sanción y perdían estado parlamentario. Diputados lo aprobó de forma unánime luego de convalidar algunos cambios que realizó la Cámara de Senadores.

La incorporación del juicio por jurados era una deuda pendiente del sistema de justicia, que ahora podrá contar con la ley que reglamentará el artículo 44 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Además, la iniciativa aprobada cumple con el mandato constitucional que dispone que los juicios criminales finalicen por jurado.

A partir de ahora, cualquier ciudadano de Santa Fe que tenga entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Serán 12 más 2 suplentes y siempre deberá contar con paridad de género. Se trata de un derecho y una carga pública que será remunerada. Cada jurado recibirá la suma del 50% de un Jus -actualmente establecido en $56.369,72- por cada día de servicio.

Entre los exceptuados, la ley estableció que no podrán integrarlo los abogados, profesionales del derecho, ni quienes aquello que trabajan en la administración pública en áreas relacionadas a la justicia. Tampoco los policías y las personas que hayan recibido alguna condena.

El jurado deberá deliberar sobre cuatro tipo de delitos: homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, robo calificado por homicidio y los casos de personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación enfrentamiento, incluso encontrándose retiro o franco de servicio.

“Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado”, comentó Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Uno de los cambios que imprimió la Cámara de Senadores fue acotar la cantidad de delitos, por lo menos en la etapa inicial, para ir evaluando el funcionamiento de la instancia.

"Es un gran avance, por fin la ciudadanía podrá involucrarse y decidir en la aplicación de justicia para delitos no menores", celebró el diputado Ariel Bermúdez, uno de los impulsores de la iniciativa.

Respecto del veredicto, el jurado podrá determinar que un acusado es "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable", y debe ser por decisión unánime del jurado. En caso de no arribar a la unanimidad y, luego de agotar distintas instancias, se contempla una mayoría agravada de diez votos. La sentencia deberá luego ser dictada por el magistrado actuante.

Con la aprobación del juicio por jurados Santa Fe se suma a la lista de jurisdicciones que ya lo aplican. Actualmente hay 10 provincias argentinas, además de CABA, que tienen este novedoso y ágil sistema acusatorio: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Chaco, Río Negro, Chubut y Catamarca.