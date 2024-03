Desde la UNCuyo explicaron cómo funciona el protocolo del Hospital Universitario ante casos de dengue

Durante la mañana de este viernes se confirmó la muerte de una docente de la UNCuyo. Se trata de Marcela Ramírez, quien daba clases en el CUC (Colegio Universitario Central), el DAD (Departamento de Aplicación Docente) y el Liceo Agrícola. Había recibido un diagnóstico de dengue y antes de su fallecimiento asistió personalmente al Hospital Universitario que no cuenta con el servicio de internación. Estefanía Villarruel, secretaria general del Rectorado, aseguró en MDZ Radio 105.5 FM que ante casos de internación se activa un protocolo en el hospital conjuntamente con el Ministerio de Salud, para derivar a la o el paciente. Mientras se investiga, la Universidad se puso a disposición tanto de la familia, como de la Justicia si, llegado el caso, requiere que se le brinde información. Harán una desinfección en todos los colegios de la UNCuyo.

Estefanía Villarruel expresó que "es un día bastante triste para nuestra comunidad. Es una docente que daba clases en tres de nuestros colegios secundarios. Muy querida por sus compañeros de trabajo y por los estudiantes. Es algo que nos golpea de cerca". Agregó que "lo primero que se ha hecho es decretar duelo en los colegios donde la profe era docente, a partir del mediodía porque conocimos esta situación a media mañana y ya teníamos a todos los chicos en los colegios. Por otra parte, este fin de semana se va a llevar a cabo una desinfección en todos los establecimientos de nuestros colegios secundarios, como una medida preventiva. Se está trabajando de cerca, sobre todo en estos tres colegios donde estaba la profe, para acompañar a los estudiantes y también a los compañeros de trabajo".

Desde el entorno familiar dijeron que fue al Hospital Universitario antes de fallecer, y al respecto Villarruel explicó que "por cuestiones de secreto profesional y de confidencialidad de la historia médica, en el hospital no nos pueden confirmar nada. Sabemos que, en principio, tenía dengue por lo que se conoce públicamente y por allegados a la profesora. Tenemos también las confirmaciones de que fue al hospital, si mal no recuerdo el lunes 18 y ayer. Desde la Universidad estamos atentos a lo que nos indique el Ministerio y a brindar la información que se requiera desde la Universidad y desde el Hospital".

Marcela Ramírez, era docente de Lengua y Literatura en tres colegios de la UNCuyo.

En un comunicado emitido por la Universidad, aseguran que la persona no estuvo internada en el Hospital Universitario. Al respecto, la secretaria general de la UNCuyo explicó que "el hospital tiene protocolos específicos activados para dengue, así como los tenía para el covid. Se hace un procedimiento de estudio, que es lo que exige para ver si hay indicios, con algunos estudios antes de la PCR específica de dengue, para ver si hay características que permitan deducir que es dengue hasta tener el PCR. A partir de ahí, según el cuadro de la persona, al no contar el Hospital Universitario con internación, se deriva automáticamente a internación si el cuadro es grave. Se trabaja con los efectores con los que tenga acceso la obra social que tiene la persona, en este caso Damsu, se deriva la internación. No es que se deja a la persona que se vaya con un cuadro grave, es una cuestión de protocolo propio del hospital. Hay un trabajo coordinado entre el hospital y el Ministerio, sobre todo con estas enfermedades que son tan puntuales, tan específicas. El hospital está integrado el sistema de salud del Ministerio, por lo tanto, hacen reportes periódicos y demás".

Por otro lado, Villarruel aseguró que "en todos los establecimientos, no solo en estos tres colegios donde daba clases la profe, se va a hacer desinfección, desinfectación y desratización. Son procesos que se hacen periódicamente, pero lo vamos a reforzar este fin de semana para llevar tranquilidad de que, por lo menos los colegios, están con proceso de desinfección".

Escuchá la entrevista completa