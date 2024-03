El parto de una menor de 13 años enciende señales de alarma en Mendoza

Reina la preocupación en Mendoza, por el caso de una menor de edad de 13 años que dio a luz en la madrugada de este lunes. Aún sin respuestas sobre cuáles fueron los dispositivos que fallaron para detectar un embarazo infantil, se encienden todas las alarmas de qué está ocurriendo en el entorno de la niña que nadie se percató de lo que estaba ocurriendo.

El Hospital Perrupato del departamento de San Martín informó que durante la madrugada de este lunes recibieron “un binomio madre e hijo, derivado del hospital Arturo Illia del Departamento de La Paz”. Sobre el estado de salud de la bebé explicaron que “la recién nacida ingresó estable” y que luego de realizar las evaluaciones correspondientes, se realizó la derivación “por criterio neonatológico al hospital Humberto Notti”.

En cuanto a la madre, “corresponde a una paciente menor de edad, la cual ingresa al Hospital Perrupato para evaluación ginecoobstétrica”, comunicaron y afirmaron que “actualmente se encuentra en buen estado general, estable y en sala común”. Asimismo, destacaron que luego de resguardar la salud de ambos, el Hospital Perrupato dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI), ya que se trata, de una menor de edad que de acuerdo a la ley, no puede dar el consentimiento para una relación sexual.

Los niños, niñas y adolescentes no son considerados aptos por la Justicia para consentir una relación sexual y hasta los 13 años -edad de la nena que dio a luz- aunque haya una especie de consentimiento, siempre es delito. Así lo establece el artículo 119 del Código Penal. Esto es así siempre que la relación sexual sea mantenida con una persona mayor, cuestión que todavía no fue confirmada. Sin embargo, fuentes cercanas a la DGP aseguraron a MDZ que la nena estuvo viviendo con el padre en la provincia de San Luis durante el último año y recién en diciembre retornó a la provincia por lo que ahora comienza un arduo trabajo para recabar información y desandar la historia.

Las preguntas que surgen y que aún no encuentran respuestas encienden todas las alarmas. ¿Qué pasó previamente, cómo es que nadie detectó que había una menor de edad cursando un embarazo no deseado? La niña, en edad escolar: ¿Estaba yendo a la escuela a encontrarse con sus pares y profesores luego de su retorno de San Luis? Si lo estaba haciendo: ¿Qué dispositivos se implementaron en la escuela y por qué fallaron? ¿El último año, fue a la escuela en la provincia limítrofe o no?

Las niñas son niñas, no madres. Y por eso, también, existe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para casos de violación o en aquellos donde corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Argentina ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, que garantiza, entre otros, el derecho a la Justicia y sella el compromiso de velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La única respuesta segura a todos los interrogantes que surgen, es que nadie, ningún adulto, ninguna institución -por acción u omisión- aseguró que se cumpliera con ese compromiso, o alguna ley que protegiera a esa nena y que con 13 años, tuviera algún derecho garantizado.

El comunicado de la Dirección General de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes

Desde la Dirección General de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes (DGP), comunicaron que “la situación de la niña es informada por autoridades del Hospital Illia pasadas las 23.30” del domingo. En ese momento y en primera instancia, explicaron que intervino la Guardia Provincial de la Dirección General de Protección. En ese momento, sostuvieron “recién inicia la intervención profesional del Equipo Técnico de La Paz”.

Sin embargo, aseguraron que no sé brindará mayor información “en pos del bien superior de ambas niñas” y confirmaron que “también está interviniendo el equipo de PPMI (Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y a la Adolescencia)”, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes.