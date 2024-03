La amenaza narco en Mendoza: por qué la provincia es vulnerable y crecen los delitos asociados

El lunes 5 de marzo fue una madrugada distinta en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz, una zona acostumbrada a los tiroteos y a la inseguridad. Calles cortadas, decenas de móviles y unos 800 uniformados. Requisas en las mochilas de los niños que iban al jardín, allanamientos exprés a pedido y un enorme show policial, mientras algunos vecinos miraban mate en mano. Fotos de detenidos que intentan emular la impronta "Bukele"; pero a la mendocina: hombres y mujeres sentados, aburridos y esperando que revisen sus antecedentes. El show policial tuvo un efecto disuasivo, pero poco profundo. En el fondo, algunos resultados vidriosos que reflejan lo que ocurre en el fondo con el narcotráfico en Mendoza: poca cantidad de droga decomisada, casi ningún "narco" detenido y más espectacularidad que esclarecimiento de hechos.

La amenaza narco en Mendoza es un problema latente y toma a la Provincia descoordinada y con pocos recursos. La principal puerta de entrada a las investigaciones es la policía de Mendoza, que debe alertar a la justicia federal sobre cada hecho. La mayoría de las causas es por tenencia para consumo, algo despenalizado de hecho, y ocurre que casi la mitad de esas causas tienen cero detenidos porque no correspondía o, a lo sumo, una persona aprehendida por tener algo de droga. En contrapartida, casi no hay bandas detenidas o investigaciones profundas por contrabando de droga o tráfico, aún a pesar de la ubicación que tiene Mendoza en la logística del transporte por estar en un paso internacional y por la magnitud del mercado interno con más de 2 millones de habitantes.

Vecinos y niños, en medio de un operativo policial.

El narcomenudeo crece y es un delito que nadie quiere o puede investigar. La justicia provincial y el Gobierno no adherirán a la provincialización de esos hechos por falta de recursos. El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, ya lo había advertido: si transfieren la responsabilidad, debería ser con los recursos necesarios. En conjunto, todos convencieron a Cornejo que hacerse cargo del tema no era conveniente. En la Justicia Federal están desbordados: las causas por la ley de estupefacientes es la principal generadora de expedientes; pero en la mayoría de los casos son eso; expedientes judiciales. Lo que ocurre con las fuerzas de seguridad nacionales es otro ejemplo de la precariedad en el abordaje de delitos complejos por la falta de personal y recursos. La policía federal casi no tiene presencia en la provincia y gendarmería está apostada a la frontera. Los jueces federales no pueden disponer de equipos especiales y hay ejemplos que rozan el absurdo: operativos que quedaron "desprovistos" de personal porque había que custodiar a algún legislador nacional o, también, porque se derivaban agentes a otras jurisdicciones.

En los barrios populares de Mendoza el alerta lo tienen las familias. La violencia crece, pero es más complejo que esa síntesis conceptual de "echarle la culpa a la drogas. El consumo crece y también los delitos asociados: robos para conseguir dinero rápido para comprar droga, aparición y reaparición de sustancias altamente dañinas como el paco, la cocaína de mala calidad y el pegamento y jóvenes que encuentran en las rudimentarias bandas "narco barriales" el lugar con sentido de pertenencia que no hallan en otro sitio. El abandono crece. "No hay abordaje, ni centros de rehabilitación, ni mucho menos apoyo a los jóvenes para mostrarles que hay otro camino", resume un referente barrial de Las Heras. "Por el consumo interno, hay chicos que parecen zombis", explicó otro referente.

¿Mendoza no es Rosario?

Las investigaciones relacionadas a la droga tienen en Mendoza más volumen de papel que de mercadería ilegal decomisada. Solo el año pasado hubo más de 4 mil causas iniciadas por droga. Pero el 64% fueron por tenencia para consumo, hechos que generan expedientes pero no acusaciones porque está despenalizado de hecho. Otro 10% fue por "tenencia simple". Y el 95% de esas causas tienen "cero o un" detenido. Es decir, casi no hay "bandas narco" halladas en los operativos. Los datos, sistematizados por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, son una radiografía del error de enfoque. De hecho en las cárceles de Mendoza hay manos de 100 personas presas por esos hechos. El poder real para avanzar hacia un sector y obviar otros lo tiene la policía de Mendoza. Es la vía de ingreso a las investigaciones; más del 70% de las causas se inician por el accionar de la policía local. En un análisis en abstracto, los especialistas explican que no es el mejor escenario, pues las policías locales son permeables a ser infiltradas por las mismas bandas. Es lo que sí ocurrió en Rosario, donde las organizaciones criminales tienen a la policía, la justicia y la política cooptadas.

Mendoza tiene una ubicación estratégica como núcleo del principal paso terrestre a Chile. El negocio de la droga entre ambos países depende también de las leyes del mercado: el cambio, el sentido de la oportunidad y la demanda. Los especialistas explican que la metodología de los controles es obsoleta, pues, por ejemplo, el transporte de carga se verifica a casi 100 kilómetros del paso en una ruta con mucha permeabilidad. Pero hay otra vía de tránsito poco controlada y compleja: las rutas que unen el país del norte al sur. Ese recorrido es el que más preocupa hoy.

Rosario es un espejo en el que nadie quiere mirarse, a pesar de que no es una ciudad aislada del resto. "Mendoza no es Rosario y no estamos cerca de eso, pero para evitarlo trabajamos en conjunto"; asegura el Procurador Gullé. Sin embargo, la preocupación crece en la Provincia. "La situación es preocupante. Hay que tener en cuenta que Rosario no fue de la noche a la mañana. Allí el tema se le fue de las manos a la política y a todos"; asegura el juez federal Marcelo Garnica, que es el titular del juzgado 3 y está a cargo del juzgado Federal 1, vacante por la destitución de Walter Bento. En Tribunales Federales las causas por droga se acumulan, pero son denuncias irrelevantes para la lucha contra el narcotráfico.

En los últimos años hubo una desconexión casi total entre los responsables. En el propio Gobierno admiten que, por ejemplo, el anterior ministro de Seguridad, Raúl Levrino, no generó nunca un acercamiento con la justicia y fuerzas de seguridad federales. La ministra Mercedes Rus se reunió con Garnica y otros referentes para comenzar a coordinar los trabajos. En el fondo desde la Justicia Federal proponen un cambio de enfoque para que la lucha contra el narcotráfico tenga como cabeza la inteligencia criminal y las investigaciones previas. Es decir una estrategia más "ofensiva" que espasmódica como la que encabeza la policía.

La venta minorista de droga es el delito que nadie quiere investigar y que genera también más energía gastada que resultados. LO importante, aseguran, es "ir hacia arriba en la cadena" de las bandas, algo que no ocurre. La otra preocupación son los delitos que rodean al narcomenudeo, por el crecimiento de la violencia. Amenazas, tenencia de armas y homicidios. La vida cotidiana se ha convertido en una pesadilla para muchas familias que viven en zonas en las que hay muchas bocas de expendio de sustancias. "Porque se pelean entre ellos o porque solamente quieren demostrar poder. O porque están pasados de rosca; por lo que sea hay disparos, peleas y se hace imposible salir a la calle"; explica una mujer del barrio GAS, que colabora vecinalmente en el Campo Papa de Godoy Cruz.

Si me querés, quereme transa

"Parecen zombis. Los padres muchas veces ya no saben qué hacer. Los llaman y no saben si es porque están muertos o en qué situación", explica un referente barrial de Las Heras al graficar el impacto del consumo de sustancias dentro de un barrio popular. Marihuana, Cocaína de mala calidad, pasta base, cocaína estirada que queman en una "cucharita" para aspirar el vapor tóxico, el "nevadito" (marihuana con cocaína) y pegamento con tolueno. Las sustancias son diversas, los efectos y la sensación de abandono también.

"Notamos que ha crecido el consumo problemático de sustancias y el impacto que tienen. Hay un abandono total de parte del Estado. Nosotros venimos laburando en los barrios populares lo que llamamos Mapeos Colectivos. No lo hacemos para ver el tema de la droga, sino para diagnosticar demandas y servicios existentes y redes comunitarias. Pero siempre aparece el tema drogas, armas, bandas, violencia", explicó un dirigente político de Las Heras. En esos trabajos se diagraman referentes e instituciones barriales. En todos los casos los vecinos mencionan centros de salud, policía, escuela y, siempre, lugares donde se vende droga, así como la violencia y las armas.

El reclutamiento de jóvenes para ser funcionales a esas organizaciones informales crece. "Cada vez son más chicos", explican. Por un lado es sencillo por los ingresos, pues ser "soldadito" de una banda genera dinero. Pero trasciende el dinero y hay una búsqueda de sentido de pertenencia. "Cada vez son más chicos, y muchos lo hacen para ser parte; se transforman en referentes, aunque sea nocivo y hasta tengan en riesgo su vida", cuenta una mujer del Campo Papa.

La falta de asistencia y ayuda para los jóvenes que tienen problemas con el consumo es otro de los puntos flojos de la política de abordaje. Incluso en la Justicia advierten sobre el tema. "No hay centros de rehabilitación a donde derivar chicos, es un tema trascendente, muy importante que falta", explican.

Los consumos problemáticos comienzan a aparecer como causa indirecta de abandono de la escuela (altísimo ausentismo) y sobre todo de la comisión de delitos asociados como el robo. "Mucho del robo de cables, bronce y también de los asaltos espasmódicos y violentos tienen que ver con la necesidad de conseguir dinero rápido para consumo", coinciden desde las organizaciones barriales. Incluso esa violencia repercute en otras estadísticas: las muertes violentas de jóvenes.