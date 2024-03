Qué dijo el club de fans de Luis Miguel tras el polémico concierto en Córdoba

Luis Miguel realizó un corto recital en el Estadio Monumental de Alta Córdoba este jueves por la noche y algunas fanáticas que habían pagado una importante suma para adquirir las entradas estallaron en furia.

Al “Sol de México” se le aguó el concierto por la persistente lluvia que generó que un asistente lo acompañara en el último tramo del concierto con un paraguas sostenido por un asistente. Mientras, los vendedores ambulantes en las afueras del estadio se cansaron de vender capas de plástico descartable para hacer frente a las adversas condiciones meteorológicas.

Luis Miguel ya había pospuesto un recital en Buenos Aires por las intensas lluvias pero en la ciudad de Córdoba, el show se realizó con la platea colmada por su incondicional público.

Es que hacía cinco años que el "Rey" había brindado su último concierto en tierras mediterráneas. El último había sido en febrero de 2019 en el Orfeo Superdomo, espacio techado que fue cerrado durante la pandemia del covid.

A pesar de que el artista salió a escena y puso lo mejor de sí, la lluvia trastocó los planes y su repetorio se redujo en alrededor de diez temas. Su salida del estadio causó polémica, ya que no se despidió del público y hubo quienes esperaron su salida a los gritos de “estafa, estafa”.

Mirá el video de @marcentini mostrando el enojo de la gente con Luis Miguel:

MDZ dialogó con Kiki, Coordinadora Fan´s Club "Simplemente Luis Miguel" de Córdoba, quien justificó la decisión del cantante de no continuar con el recital.

"La previa del show fue maravillosa, todo lo que organizó el Fan´s Club fue magnífico y Luis Miguel lo dio todo. Hay que también ponerse en el lugar de él y lo que podía hacer en esas condiciones", opinó Kiki resaltando el profesionalismo artístico del cantante mexicano.

"Tuve la oportunidad de estar muy cerca del escenario, antes que hubiera ese pequeño corte en el concierto en que la gente dice que él se fue para adentro. Y me puse a observar los equipos. Me daba la impresión que era ya un peligro continuar porque en un momento la lluvia empezó a hacerse cada vez más copiosa. Pensaba qué pasaría si explotaba algún equipo, si él mismo se caía en el escenario. Yo lo veía que iba para atrás y decía: ´Este hombre se puede caer. Realmente en estas condiciones no se podía seguir", aseveró la coordinadora del club de fans. Cabe destacar que mientras cantaba, asistentes secaban con trapos blancos el escenario.

"Había dos opciones. Si el concierto se cancelaba, la gente se iba a quejar igual. Y la otra fue la que tomó él: finalizar el show anticipadamente. Para mí fue la mejor decisión. A veces, uno tiene que reconocer hasta dónde uno puede llegar, cuál es el límite, porque representaba un peligro continuar", explicó.

"Luis Miguel estuvo excelente, cantó brillante. Para mí, si el show se hubiera cancelado correspondía devolver el dinero, que a mí ya no me servía y con un monto que no se puede comparar ahora porque yo pagué la entrada en agosto. Para mí, él cumplió todas mis expectativas. No me defraudó, no me decepcionó", indicó Kiki.

Por último, solicitó que no se utilice la palabra "estafa" para referirse al show. "Es una palabra que no corresponde, porque acá del artista no hubo ninguna mala intención. Luis Miguel se subió al escenario, se entregó y dio lo mejor en esas condiciones", afirmó,

No se devolverán las entradas

Cabe destacar que Luis Miguel llegó con muy poco retraso al escenario con su banda original, y la organización del show se ajustó a todos sus requerimientos.

La llovizna se fue incrementando durante el recital, empapando al artista, sus músicos y su público. Durante el concierto, decidió hacer un corte intermedio a los 50 minutos de iniciado el show. Luis Miguel se retiró del escenario, haciendo una seña a su director musical. Muchos pensaron que se iba a cambiar el traje que estaba empapado. Luis Miguel se retiró del escenario acortando su repertorio en Córdoba. Foto: Gentileza

Tras el descanso, el artista decidió cambiar el repertorio y adelantar uno de los momentos cúlmine que es liberar unas pelotas infladas que giran entre el público. A diferencia de lo que ocurrió en Buenos Aires, la sección de boleros y de mariachis no estuvo presente en Córdoba para lamento de las fans que viajaron desde distintas provincias para poder verlo.

El cierre fue con un gesto de despedida de Luis Miguel como así también de sus músicos sin mediar palabra con sus espectadores. En forma inmediata, se comenzó a desarmar el escenario para evitar que los instrumentos se siguieran mojando.

La polémica se generó porque se esperaba que el Rey se despidiera a su público o diera alguna justificación tras la decisión que tomó ante las condiciones climáticas. Tal es así que el dispositivo de salida de los presentes aún no estaban preparadas para el cierre del recital.