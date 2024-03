ATE convocó a cientos de personas en el centro porteño en reclamo por los despidos de trabajadores del Estado

En el mediodía del viernes 15 de marzo, una multitud de personas se congregó en la entrada del Ministerio de Capital Humano del centro porteño, para manifestarse en reclamo por aumento salarial, y en desacuerdo con los despidos de los trabajadores de distintos organismos del estado.

Rodolfo Aguiar, el Secretario General de ATE Nacional y trabajador de PAMI, había anunciado en redes sociales que, a partir de las 12 horas del viernes, integrantes del ATE y ciudadanos autoconvocados se reunirían fuera de la oficina gubernamental ubicada en calle Carlos Pellegrini y Juncal del centro porteño.

“Los estatales nos movilizamos al Ministerio Inhumano de Sandra Pettovello. El 31 de marzo vencen 70.000 contratos y el Gobierno intenta despedir a más de 21.000 trabajadores. En la calle vamos a impedir el desguace del Estado. Reclamamos aumento salarial por encima de la inflación, la inmediata reincorporación de los cesanteados y el pase a planta permanente de todos los precarizados”, fue el reclamo de Aguiar.

Un operativo de seguridad rodeó la manifestación entre calle Pellegrini y Juncal. Foto: Joaquín Verna /MDZ

En la manifestación, por la que se cortó calle Pellegrini entre Agüero y Juncal, rodeada por un operativo de seguridad, el secretario del ATE apuntó contra la “colisión de todos los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”. Asimismo, aseguró que la forma de “confrontar al gobierno es en las calles”.

Aguiar tomó rumbo hacia el discurso político analizando las palabras del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, tildando al Pacto de Mayo como una reforma previsional regresiva. “A los únicos que les ofreció algo fue a los gobernadores: el Pacto de Mayo para intentar comprar a los superpoderes. Por eso esta multitudinaria movilización de estatales tiene que transformarse en un mensaje claro para aquellos gobernadores que todavía no han adoptado un posicionamiento político claro”, señaló.

Por su parte, los autoconvocados dijeron que se sumaron a la movilización en solidarización con las personas que podrían ser quedarse sin trabajo desde el 31 de marzo, como así también, con aquellos que fueron despedidos en los últimos meses, o que no cobran sus sueldos desde enero. “Parece que somos la casta. Nos están dejando sin laburo. Acá hay muchas familias sin comer. Venimos a reclamar que nos reintegren a los puestos de trabajo, que abran las secretarías que cerraron. Nosotras somos facilitadoras de un programa, y somos parte de la sociedad, trabajamos en los barrios. Vemos que no hay remedios, no hay educación. El Estado nos está dejando en la banca rota”, reclamó una mujer que trabaja capacitando a las familias de los barrios.

El secretario general de ATE reclamó en contra de los despidos. Foto: Joaquín Verna /MDZ

Adriana, Julia y Valentina, tres trabajadoras de la Junta Interna de ATE forman parte de un organismo estatal que regula a la actividad de las cooperativas y las mutuales. “Necesitamos que la ministra Pettovello empiece a tener en cuenta que somos trabajadores profesionales y que necesitamos que se reconozca todo el trabajo que venimos haciendo para las personas que están pidiendo alimentos y medicamentos”, protestó Julia.

Las mujeres apuntaron contra el estado por las consecuencias que conlleva: “El ajuste nos perjudica a todos, no solamente a los trabajadores del Estado sino al pueblo en general y solamente trae más hambre y beneficia a los grupos concentrados, económicos. No somos ñoquis; los trabajadores y las trabajadoras estatales amamos lo que hacemos, nos preparamos, nos formamos”.