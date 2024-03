La mujer argentina que rompe barreras y es distinguida en Latinoamérica

En un ambiente dominado predominantemente por hombres, Evelyn Betiana Leiva, rompió el molde y se convirtió en la primera mujer de Latinoamérica y el Caribe certificada en motores fuera de borda. Una historia que comenzó a gestarse durante la pandemia, pero que en realidad se remonta a su niñez a partir de la tradición que le compartió su papá.

Evelyn y su familia son oriundos de Reconquista, la ciudad más importante del norte de la provincia de Santa Fe. Allí vivió toda su niñez, donde alternaba el tiempo entre la escuela, los amigos y el tradicional taller náutico de su papá, Adolfo, a quien ella siempre decidió acompañarlo.

"Desde chica lo acompañé, él siempre me quiso enseñar a trabajar, de cualquier cosa, pero el quería, básicamente, que pueda valerme sola, sin depender de nadie, esa fue siempre su tranquilidad", comenta Evelyn en diálogo con MDZ, todavía sorprendida por la repercusión que generó la noticia y que transcendió las fronteras de su ciudad.

Cuando terminó la escuela y luego de haber realizado distintas tareas en el taller, desde barrer hasta aprender a lavar, armar y desarmar motores, tomó la decisión: seguir el camino de la náutica. La pasión familiar, la llevó a perfeccionarse, estudiar la carrera en Mecatrónica y constantes cursos de mecánica de motores fuera de borda.

En el 2020 con la pandemia del coronavirus en pleno desarrollo comenzó con el proceso de certificación. En distintas etapas y con diversos cursos vinculados a los módulos del motor comenzó los exámenes que producto de sus buenas calificaciones le permitieron continuar avanzando hasta llegar a la instancia final que se desarrolló en Buenos Aires con representantes de Estados Unidos.

Evelyn junto a Bordas durante las pruebas. Foto: Gentileza E.Leiva

"Estuvimos una semana completa con exámenes diferentes, teóricos y prácticos, donde trabajamos sobre los motores", recordó sobre la evaluación que superó junto a otras cinco personas, todos hombres, y que le permitió llegar a la instancia final que se desarrolló en Brasil y que le permitió convertirse en la primera mujer de Latinoamérica y el Caribe certificada en motores fuera de borda. "Me llegué a sentir mal, pensé que no iba a poder, pero con el acompañamiento de mis colegas lo logré, por mí y mi padre que siempre me apoyó y dio su confianza", contó emocionada.

"No sé porqué soy la única mujer, las chicas deberían animarse a meterse en el rubro", comentó Evely y mencionó que durante todo el proceso de formación nunca encontró una mujer. "No sé si es que no les llama la atención la náutica o creen que está asociado a los hombres".

Lejos de conformarse con la certificación, Evelyn aseguró que seguirá formándose, aprendiendo e innovando porque "la tecnología avanza muy rápido y es imposible no capacitarme para seguir creciendo". Y finalizó con un mensaje de aliento para todas las mujeres invitándolas a incursionar por nuevos caminos: "si no es en la náutica que sea en otro rubro mecánico, pero anímense, no se queden con la duda", completó.