Los varados del Cerro Arco se autoevacuaron: "Un desastre, nadie nos vino a buscar"

Al menos 14 personas que habían quedado varadas en el Cerro Arco, luego de haber hecho cumbre en el popular sitio del pedemonte mendocino, debieron autoevacuarse y se quejaron por la falta de respuestas a lo largo de las casi cuatro horas que estuvieron sin poder volver. El río seco del Cerro Arco experimentó una brutal crecida y "literalmente se llevó la calle completa". Las personas estuvieron varadas en la base del Cerro Arco, donde está el estacionamiento para vehículos previo al ascenso. También se registraron crecidas importantes en distintos lugares de El Challao.

Con el correr de los minutos, el descontento de los varados comenzó a crecer debido a la escasa falta de respuestas oficiales que denunciaron a este medio. "Nos tuvimos que autoevacuar. Nadie nos vino a buscar y cruzamos como pudimos cuando bajó el agua. Vamos a salir hasta el asfalto y esperamos a nuestros familiares para terminar de bajar", contaron desde el lugar. "Estuvimos tres horas y media esperando que vinieran por nosotros", agregaron.

Antes, habían asegurado que "no hay respuesta alguna" del 911. "Un policía cruzó y nos dijo que los móviles están todos afectados a manifestaciones y cosas que hay en Las Heras. No sabemos qué pasó y que por ahora parece que no hay ninguna posibilidad que nos vengan a buscar", contó previo a terminar el descenso.

"El policía no tiene ninguna información ni solución y está igual que nosotros. Nos dijeron que están viendo cómo nos vienen a buscar. Pero estamos pensando cruzar por nuestra propia cuenta porque se está por hacer de noche y puede ser peligroso", le comentaron a MDZ.

"Somos un grupo de runners que venimos habitualmente. Estaba todo normal, pero cuando nos estábamos por ir de golpe hubo una crecida terrible del río que se llevó toda la calle. Directamente se llevó el puente, así que estamos varados del otro lado y no podemos bajar hace dos horas", le contaba Julio, uno de los varados, a MDZ cuando el conflicto recién comenzaba.

Fuerte crecida del río seco del Cerro Arco. Foto: MDZ.

Minutos antes, Julio había comentado que "suponemos que ya habrán dado aviso para que alguien nos venga a rescatar. Había frenado un poco la bajada del agua pero ahora volvió a crecer mucho la corriente", agregó en su testimonio. "No vemos otra forma de salir de acá que no sea en helicóptero, está bajando muchísima agua".

Si bien primero se trató de un grupo de 10 personas, pasadas las 18.30 horas aparecieron "otras 4 personas" que también habían subido y "al igual que nosotros no pueden bajar".