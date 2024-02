Especialistas piden mejorar la escuela y no solo poner más horas de clase

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz tienen planificadas más de mil horas de clase en el nivel primario, en la búsqueda de aumentar el nivel académico, pero expertos aseguran que deben tenerse en cuenta otras variantes. Mientras tanto, otras provincias planificaron menos de 800 horas anuales, según indicó un informe de Argentinos por la Educación.

Esta información, brindada por el informe “Tiempo en la escuela: evidencia y comparaciones”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, busca dar herramientas para una mejora en el nivel, teniendo en cuenta la eficiencia de esas horas planificadas. Esto como complemento de los estudios que aseguran los efectos positivos del aumento de horas, teniendo por objetivo lograr una mejor educación de calidad.

¿Qué pasa con la jornada extendida en las escuelas?

Viviana Postay, especialista en gestión educativa e investigadora, habló con MDZ y dio detalles al respecto de la influencia de los planes para aumentar las horas escolares y la importancia que se le da a este aspecto: "Primero que nada, en la Argentina estamos en la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por lo que no estamos mal en ese punto, pero no es la variable determinante".

En la misma línea, Postay señaló que "suele ser levantada en campaña política, esta bandera, como la gran variable determinante. Hay efectos que se vinculan a la reducción de embarazos adolescentes, el delito y la mejora de la situación laboral futura de las mujeres". Aún así, remarcó que "es importantísimo que el chico esté en la escuela y no en la calle, pero al estar en la media de la OCDE, en Argentina estamos bien en ese aspecto".

Asimismo, Postay se pregunta: "¿Qué pasa con esas horas de clase?", ya que destaca que hay poca información oficial que responda a esa pregunta. Ahonda también en que se necesita saber "quiénes cubren las jornadas extendidas en las escuelas, si es personal titulado o no. En algunas provincias hay preocupación por un ausentismo escolar muy alto, porque hay un formato en que nadie queda libre en la escuela primaria".

La Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz planifican tener más de mil horas de clase. Foto: Santiago Tagua.

"Esta bien que haya más tiempo en la escuela, pero no lo podemos tomar como un panacea, porque las desigualdades socioeconómicas de origen siguen teniendo un peso enorme", indicó. También, habló con respecto a la repitencia, la cual habría bajado con el aumento de las horas escolares pero con una fuerte resistencia desde la docencia: "Muchas veces es criticada por el 'aprobar y pasar'. Es una política en la que se impide trabajar seriamente si hay que pasar de grado o si realmente la escuela primaria es una contención de la política pública".

Postay, también, puntualizó en el empleo docente, agregando que "las maestras tienen más de un cargo, entonces: ¿de qué manera se pueden estar dedicando?". Entiende de esta manera que, más allá de la bandera política de tener más horas de clase, no es lo único que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar índices con respecto a la educación.

"Cantidad no significa calidad"

Alejandro Castro Santander, del Observatorio de Convivencia Escolar, profundizó sobre otros puntos a tener en cuenta: "El tema del tiempo lo hemos analizado ya muchas veces, pero siempre surge lo mismo: cantidad no significa calidad". En sintonía con esto agregó que "si ese tiempo extra no es de calidad no impacta, prácticamente", y sostuvo que "pueden perjudicarse otros aspectos del alumno, como el contacto con la familia, el deporte u otras actividades".

Explicó también que "si le damos más tiempo pero no es de calidad, termina siendo una escuela que contiene a los alumnos, pero no para apoyarlos sino para que no anden por ahí". Sobre los temas a tener en cuenta para cuidad la calidad educativa remarcó que "no hay que desatender el tema del tiempo pero no es necesariamente el más importante".

"Nosotros hablamos generalmente de factores externos e internos de la calidad de la educación", indicó Castro Santander y consignó que, en los internos, aquellos que "le tocan a la escuela", se pueden encontrar distintos temas: "Vamos a encontrar problemas en capacitación de los docentes, el liderazgo de los directivos, el presupuesto, el sentimiento de pertenencia con la escuela". Sobre esto último, detalló también que "hay estudios en los que escuelas rurales muestran una calidad muy alta producto de la fuerte vinculación de docentes, alumnos y familias con la escuela".

El especialista marcó que, igualmente, "son muchas patas las que hay que arreglar de la mesa para que no se tambalee o para que no se caiga, como nos viene pasando a los argentinos".