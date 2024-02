El Gobierno dio el primer paso para la renovación de la flota de aviones militares

El Gobierno de Javier Milei dio este lunes el primer paso del ambicioso programa de renovación de parte de la flota de transporte mediano de la Fuerza Aérea, que incluye la adquisición de hasta seis Embraer y dos Boeing de segunda mano.

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó en la base aérea “El Palomar” la presentación del nuevo avión Embraer ERJ 140 LR (Long Range), un bimotor de alcance regional destinado a fortalecer las capacidades operativas de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina.

“Con la llegada del Embraer 140 que se suma a la Fuerza Aérea para reforzar la flota de transporte estamos reafirmando la necesidad de tener memoria histórica y de reconstruir el valor, la historia de las Fuerzas Armadas y la contribución que ellas hacen a la Patria”, afirmó el titular de Defensa, y continuó: “Porque aunque el desafío para las Fuerzas Armadas no es el mismo que en los tiempos de San Martín, que luchó por la independencia y la libertad, en estos momentos hay un mismo desafío que es también importante para la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada: ser custodios y garantes de los intereses vitales de la patria".

Luis Petri encabezó la presentación del Embraer. Foto: Ministerio de Defensa.

Durante el acto, se llevó a cabo el pasaje aéreo y el simbólico puente de agua, que bautiza oficialmente la aeronave, como gesto de buena fortuna y seguridad en los vuelos futuros.

Con una capacidad para 43 pasajeros, este avión puede alcanzar altitudes de hasta 37,000 pies y tiene un alcance de más de 2,500 km. Su peso máximo de despegue es de 21,100 kg, y presenta un diseño con alas bajas y cola en T. La velocidad máxima de crucero es de Mach 0.78, lo que lo hace eficiente en distancias cortas. Además, está presurizado para brindar comodidad a altitudes elevadas.

El Embraer ERJ 140 LR también está equipado con una avanzada aviónica, que incluye una pantalla Flight Dynamics para aterrizajes CAT II, cinco pantallas electrónicas de sistema de información y vuelo, y un sistema de gestión de vuelo UNIVERSAL con doble FMS y GPS.

El Embraer aterrizó este lunes en El Palomar. Foto: Ministerio de Defensa.

Esta aeronave se incorporará al Escuadrón Aéreo II, del Grupo 1 de Transporte Aéreo, en la I Brigada Aérea aumentando la capacidad de transporte aéreo operacional y mejorando la movilidad táctica de mediano alcance. La misma será utilizada mayormente en operaciones militares y en el ámbito de la protección civil, así como también en tareas de apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria.

Se trata, en rigor, de la continuidad de un proceso iniciado a principios de 2023 para la reposición, primero, de dos Embraer ERJ-140LR que se incorporan luego de la finalización del proceso de licitación cerrado a fines de noviembre por una suma cercana a los US$ 7 millones con la compañía estadounidense Regional One Inc.