¿La realidad está proscripta? La realidad es un riesgo

¿Cómo esperás lo que esperamos?

¿A quién mirás para saber quién sos?

¿Cuáles son las opciones?

¿Cómo hacés que sea así?

¿Por qué no es como vos?

La realidad está muy influenciada… La interpretación tomó el poder.

No podés ser lo que sos sin ser lo que fuiste.

No podés tener lo que sos.

¡Está en riesgo… siempre!

¡Tal como sos… podés!

¿Ya pasó la parodia…?

Todo es como…

¿Y… ser “nominados”a la realidad?

La realidad excede.

¿Espiar es lo único que podemos Ver?

La realidad intenta ser vista.

En la vidriera las cifras de las encuestas.

Ilustración de Juan Barros

¿Evidenciamos cómo Dios cree en nosotros?

Como trascendemos nos da sentido.

¡Somos el éxito de Dios!

Es lo que nos hace prójimo…

La duda no acepta la verdad.

¿Qué hace visible nuestra Vida?

¿Sabés ver?

En las noches la elocuencia de quién nos ilumina…

¡Que luz llevamos dentro!

¡Que lo que esperás de mí sea lo que esperás de vos!

Como hacés amar es como sos.

Donde nos creen es donde nos crean.

¡Como me creés… me creás!

¿A qué sueño nos parecemos?

¡Vencí en mí!

La memoria nos encuentra donde sea.

Juan Barros. Ilustración de Lisandro Ruiz.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.