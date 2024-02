Las graves consecuencias que dejó el granizo en Maipú y Lavalle

Durante la tarde de este miércoles se desató una tormenta eléctrica con fuertes vientos y granizo en diferentes sectores de la provincia de Mendoza. En algunas zonas de Maipú, los destrozos en las viviendas y vehículos son incontables, mientras que en Lavalle el granizo arrasó con grandes proporciones de plantaciones agrícolas.

De acuerdo a los relevamientos realizados por el Gobierno provincial y MDZ, los distritos más afectados por la caída de granizo fueron: villa cabecera de San Carlos, Pareditas, La Consulta, Capiz de San Carlos; El Peral, La Arboleda, Villa Bastía, El Zampal en Tupungato; Perdriel, Agrelo en Luján de Cuyo; Russel, Villa Chachingo, Coquimbito, Rodeo del Medio, Barrancas, La Isla, Fray Luis Beltrán, Los Álamos en Maipú; La Pega, La Holanda, Las Violetas, Gustavo André, Costa de Araujo y Paramillo en Lavalle; El Central y Nueva california de San Martín; y el sur de Los Campamentos, el sur de Reducción y La Libertad en Rivadavia.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

En el Barrio María Auxiliadora de Beltrán, Maipú y sus alrededores la tormenta realmente causó estragos. En algunas calles todavía sin limpiar, se puede ver como yacen los restos de los árboles y las plantas, que cubren el barro con un manto verde. Vehículos abollados, con los parabrisas completamente trizados y lunetas traseras directamente sin vidrios.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

La situación empeora cuando se empiezan a cuantificar los daños de las viviendas provocados por el granizo. Viviana Puga estaba barriendo la vereda alrededor de las 9 de este jueves y mientras terminaba de juntar los restos de las hojas del parral que cubría absolutamente el frente de su casa, contó a MDZ que alrededor de las 18 del día anterior “se levantó un viento con tierra fuertísimo e inmediatamente empezó a caer una piedra del tamaño de pelotitas de tenis y así durante treinta y cinco minutos sin parar”.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

“Ese parral estaba completamente colmado, esas plantas estaban hasta arriba, me ha roto las macetas, ha roto el tanque y el techo también. A la señora de al lado se le ha roto el caño del tanque. A estos chicos de enfrente les arruinó los dos autos, porque no tenían donde meterlo”, relató la mujer que desde hace 31 años vive en el Barrio y aseguró que nunca vio algo así.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

Unos metros más adentro del Barrio, frente a la plaza, estaba Elena y su marido acumulando el colchón de hojas que se había hecho en la vereda para abrir el paso. “Hace más de diez años que no veo una cosa así”, afirmó la mujer. “Las piedras que cayeron eran del tamaño de mi mano, de la tela media sombra que tenía en el patio no quedó nada, doce macetas que estaban colgadas con plantas y no quedó nada, todo pelado. El año pasado le pusimos la membrana nueva a todo el techo y también se ha roto y hay goteras que están cayendo para adentro. Somos jubilados con la mínima, nos gastamos un platal en comprar la membrana, hacerla colocar y ahora hay que volver a poner”, se lamentó la mujer.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

Solo hacía falta un el desagüe

Por la calle lateral del barrio, a unos 500 metros de la casa de Viviana, otros vecinos sufrieron graves consecuencias en sus viviendas debido a la importante cantidad de lluvia que cayó. El agua ingresó a las casas por todos los rincones, superando en algunos casos los 20 cm del suelo. “Los muebles nadaban en el agua”, ilustró Verónica Zúñiga una de las vecinas damnificadas.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

El problema en ese sector del barrio es que al rebasar el carril lateral, cae a la acequia que no tiene desagüe y se llena la calle de tierra formando una especie de pileta. “Acá nos iban a asfaltar, vivieron varios Ingenieros y se echan la pelota 'que es de Vialidad, que es del Ferrocarril'. Hace unos 12 años me pasó lo mismo, perdí todo esa vez porque las camas nadaban en agua y ahora otra vez. El techo quedó destrozado, había cambiado la membrana hacía poquito y chau”, sostuvo agraviada.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

Verónica es enfermera en el Hospital de Beltrán y vive junto con su hijo. Mientras el joven intentaba sacar el agua de la casa, la mujer describió apenada el deterioro de sus pertenencias. “Los muebles se mojaron todos, pude salvar la cocina, el lavarropas”, afirmó. Amablemente, nos invitó a recorrer la vivienda para comprobar su desconsuelo. “El agua entraba por los portones, las puertas. Pusimos tierra pero venía con tanta fuerza que era imparable”, dijo y agregó que después de intentar de todo no había nada más que se pudiera hacer. “Anoche dormí arriba del agua”, remató.

Lo que el granizo se llevó de las zonas productivas en Lavalle

En el departamento del noreste provincial la tormenta dejó importantes daños. Según informó el intendente, Edgardo González en su cuenta de Facebook, "los daños son considerables tanto en la producción, como en viviendas y escuelas del departamento".

Foto: Gentileza Ariel García.

Las Violetas y Paramillo fueron los distritos productivos más afectados. Las consecuencias de la tormenta de granizo de este miércoles se suman a los daños causados hace aproximadamente 20 días por otra de similares características.

Además, en Gustavo André y Costa de Araujo hubo voladuras de techo, roturas y caídas de tanques de agua y árboles en el medio de la calle.