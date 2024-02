Anabel, de General Alvear, la reina que trabajó la viña

Con 22 años, Anabel Ríos es la mujer que representará a General Alvear como su Reina de la Vendimia 2024. Desea estudiar Diseño de Indumentaria y se muestra muy aferrada a Dios. Tiene experiencia en el trabajo de viña, habiendo compartido el mismo junto a sus padres.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

No, no siempre viví en mi departamento, a los 12 años me fui a vivir a La Pampa con mi papá porque se le dio una oportunidad de trabajo, pero actualmente vivo en el distrito de Carmensa. Lo que siento es emoción, alegría, pasión, un gran orgullo, mucho amor y, sobre todo, una gran responsabilidad.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Es algo que no estoy en contra ni a favor. Creo que siempre vamos a vivir Vendimia con una gran pasión, porque es la cultura de nosotros, los mendocinos, y siempre la vamos a disfrutar, ya sea tradicional o no.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Es el distrito de Carmensa, porque ahí tengo muchos recuerdos de mi niñez. También porque mi familia es de ahí y por los vecinos que me vieron crecer y que día a día me demuestran su amor, su gran cariño y su calidez. Y la tranquilidad que hay allí es lo más lindo.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Si tuviera que elegir un momento bisagra de mi vida sería cuando murió mi primera mascota, que era una perrita galga llamada Cachita, porque la verdad que teníamos un lazo muy fuerte. Yo tenía 5 años, ella era súper protectora y andábamos juntas para todos lados. Fue una tristeza muy grande, creo que fue el dolor más grande que viví desde tan chiquitita.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Es nuestra última Reina Nacional 2000, que fue Carina Guerrero. También recuerdo (del departamento) a Romina Fernández (2019), a Carolina Sendra (2022) y a Luisina Rigoldi (2023).

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría primero que nada a Dios, por darme una gran oportunidad de poder vivir Vendimia desde adentro y cada día ir conociendo más de lo hermoso de nuestra cultura. Se lo dedicaría también a nuestros productores y agricultores, que día a día se esfuerzan para hacer un mejor producto y entregar el mejor resultado, tras mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo. También a mi mamá, a mi papá, a mi familia y a todas las personas que me apoyan.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Desde pequeña trabajé junto a mi mamá y a mi papá cosechando uva, atado viñedos y también en el riego. Me gustaría difundir con esta experiencia el sacrificio que se lleva a cabo. Que no es solamente trabajar y trabajar, sino que también es el amor que una le pone para poder sacar un producto. Día a día levantarse, salir adelante, darse las oportunidades de poder avanzar, a pesar de todas las dificultades que se presenten. Es lo que me gustaría profundizar a los jóvenes con esta experiencia. El sacrificio del vinicultor es algo para honrar.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Considero que las capacitaciones que hemos tenido hasta ahora han sido de mucha ayuda, han ampliado mucho mi conocimiento. Y si tuviera que reforzar una capacitación sería más a fondo lo protocolar y lo ceremonial