El intendente de Río Tercero cuestionó el freno a la creación de una universidad en su ciudad

Marcos Ferrer, jefe municipal de Río Tercero, cuestionó la medida tomada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras la resolución de dar marcha atrás con la creación de cinco nuevas universidades nacionales en el país, entre ellas, la que estaba destinada a la ciudad cordobesa.

El intendente de Juntos por el Cambio aseguró que la decisión de ponerle freno a una universidad pública en Rio Tercero lo tomó por sorpresa debido a que contar con una Casa de Altos Estudios en esa ciudad era “una reparación histórica por las voladuras de la Fábrica Militar” ocurridas el 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem.

Ese día estalló la Fábrica Militar en lo que la Justicia comprobó que había sido un atentado, causando siete muertes, hiriendo a más de 300 personas y dañando seriamente la salud mental de gran parte de la población.

En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, todos ellos ingenieros y militares retirados por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas. El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.

El último funcionario en ser acusado formalmente por las explosiones en Río Tercero fue el expresidente Carlos Menem, que luego de una serie de apelaciones logró extender la posibilidad de ser sometido a juicio por esta causa, hasta que su muerte en 2021 dejó sin efecto el procesamiento y cualquier imputación futura en su contra.

La creación de la universidad de Río Tercero fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2023. Foto: X de @ferrermarcos

“Consideramos que la universidad pública de Río Tercero era una reparación histórica, porque el Estado nacional fue responsable de las explosiones. Esta entidad educativa tenía por fin reparar el daño que causaron las explosiones a nuestra ciudad. Esta no es una cueva de militantes y el proyecto no implicaba ningún gasto”, aseguró el intendente Ferrer.

Además, remarcó que el rector organizador del proyecto trabajaría ad honorem y que mediante un convenio consiguieron la cesión de una sede educativa en forma gratuita. Además, aseguró que habían tenido acercamientos con el sector privado y destacó que un financiamiento mixto era una alternativa si se interrumpía su creación por una cuestión de fondos.

En esa línea dijo que tampoco descarta buscar apoyo en el Gobierno provincial y explicó se ya se venía trabajando en forma conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba, la de Villa María y la de Río Cuarto.

“Si había que buscar alternativas de financiamiento lo podíamos plantear nosotros”, indicó Ferrer. Y agregó: “Se metió esta universidad pública en un paquete en donde hay un trasfondo de discusión que tiene más que ver con la política. Hay otras universidades con otra génesis y otras particularidades, no sé cuál es la situación en ellas pero la nuestra no le ha costado un solo peso al Estado nacional”, enfatizó.

El video del intendente de Río Tercero emocionado ante la media sanción de la ley:

Más allá de cuestionar la medida, el intendente de Río Tercero indicó que pretende abrir el diálogo con el Gobierno nacional e insistir en el proyecto. Con ese objetivo, solicitó una audiencia con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, aunque admitió que aún no tuvo una respuesta a ese pedido.

“Es una pena que no tengamos por donde empezar a hablar. No quiero hablar por Twitter”, se sinceró, agregando: “Quiero que me reciba alguien y podamos explicar cuáles son nuestros argumentos”.

“Las experiencias hasta ahora indican que no es fácil encontrar a alguien con quién hablar y en general cuando el Gobierno toma una decisión difícilmente la retrotrae”, se lamentó.

Cabe recordar que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, dio a conocer este martes la creación de las cinco universidades que se iban a construir y que fueron aprobadas por ley sancionada en octubre de 2023. Se trata de la Universidad Nacional Del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo

En el escrito, argumentaron que la medida es para "evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida". "Resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas", indica la resolución.