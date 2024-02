Desinformación y tecnología: ¿el mundo está preparado para la inteligencia artificial?

El 2024 es un año clave a lo largo del mundo, ya que al menos 50 países tendrán elecciones. Las redes sociales, los medios de comunicación y la inteligencia artificial se presentan como protagonistas de un panorama que puede tornarse caótico, debido a una misma problemática: la desinformación. Ante el avance de la tecnología, ¿las personas son capaces de reconocer qué es real y qué no?

Un estudio reciente de Riesgos Globales, desarrollado por el Foro Económico Mundial, afirma que este es el mayor desafío de cara a los próximos años. En este contexto electoral y gracias al fácil acceso que hoy se tiene a esta herramienta, la información falsa y engañosa juega un rol fundamental al momento de manipular a alguien. De hecho, una serie de fotos elaboradas por la IA han generado gran controversia a nivel mundial.

Las fotos falsas de Donald Trump siendo arrestado.

A principios del 2023 se difundieron por X (ex Twitter) imágenes del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siendo arrestado por un grupo de policías en medio de la vía pública. Llevó varias horas descifrar que eran falsas: los oficiales tenían los mismos rostros ente sí y varios de ellos contaban con algunos dedos de más.

La foto creada por IA del papa Francisco. Tiene algunos errores.

Otro ejemplo, pero que pasó desapercibido durante más días, fue la foto del papa Francisco con una campera blanca. A partir de ambos casos, se tomó mayor conciencia del poder de estas herramientas y la responsabilidad que se requiere al momento de utilizarlas. Puede ser la mayor aliada o la peor enemiga de alguien.

Inteligencia artificial: identificar qué es real y qué no

"En primer lugar, es importante asegurarse de que las plataformas que generan contenidos mediante IA, los identifiquen, es decir, marquen los que fueron hechos a partir de esta herramienta. En algunas jurisdicciones de todo el mundo, como la Unión Europea, parece que esto está empezando a suceder", aseguró Ken Mainardis, vicepresidente senior de contenidos de Getty Images, a MDZ. Algunas de las grandes plataformas que se dedican a esto ya están reconociendo la urgencia por implementar esto.

A medida que esta tecnología evoluciona, se perfecciona a sí misma. Hoy parece fácil descubrir estos errores, pero en unos años posiblemente ya no se vean o directamente no existan. El ojo del fotógrafo, para el experto, es el único capaz de distinguir entre lo que es real y lo que no, mientras que el juicio de la IA sólo se construye sobre lo que ha sucedido en el pasado y en lo que ha sido entrenada.

La inteligencia artificial llegó para quedarse.

En este sentido, Mainardis resaltó un segundo aspecto clave: guiarse por fuentes fidedignas: "Tenemos una larga historia en nuestra sociedad de casi 200 años de medios de comunicación de confianza, que proporcionan información al público sobre diferentes temas, como por ejemplo las elecciones. Hoy son más importantes que nunca, y en un año electoral, el público está enterado de las fuentes en las que puede confiar. Agencias de noticias y editores respetables. Es importante que continúe vigente el periodismo de auténtica calidad ante esta exposición a la IA".

La IA al alcance de todos

Cada vez más usuarios son capaces de crear imágenes con esta herramienta y de forma gratuita. En la red social TikTok se utiliza a diario para generar contenido audiovisual. "Esto está creciendo exponencialmente. Pero también creemos, y creo yo, que no es algo nuevo. Desde la explosión de la revolución digital a principios del milenio, y de las redes sociales hace unos 15 años, la gente ha sido capaz de crear más y más contenido", contextualizó el especialista.

En cada uno de esos momentos, según recuerda, se le advirtió a los medios de comunicación que morirían a causa de este fenómeno. "En Getty Images, solo hemos conseguido ser más importantes en ese entorno porque nuestro contenido experto, de calidad y diferenciado, se abre paso entre el volumen", añadió.

Ken Mainardis, vicepresidente senior de contenidos de Getty Images, analizó a la IA en este año clave. Foto: Gentileza

Por lo tanto, Mainardis no se expresó preocupado por el crecimiento de este fenómeno; por el contrario, ha potenciado y acompañado muchos proyectos. Resaltó en la idea de que estas fotos sean identificadas, a fin de que los consumidores de las redes y plataformas puedan decidir qué hacer con ellas.

"Por eso insisto en el rol clave del periodismo de calidad. Tenemos que ser responsables y respetar las normas y leyes que se han establecido a lo largo de esos 200 años, sobre lo que se puede decir de la gente. Cómo representar la violencia, cómo representar la sexualidad y la pornografía, cosas por el estilo. Esto va para el periodismo y para las plataformas de IA", cerró el vocero de Getty.

La cuarta revolución industrial

Los grandes avances tecnológicos han implicado momentos clave en el desarrollo social y económico del mundo. Con el acceso a Internet y a dispositivos digitales por parte de los usuarios, más esta creciente implementación de la IA tanto en distintos ámbitos, el mundo podría estar entrando en la cuarta revolución industrial.

El protagonismo se lo lleva justamente la IA, y más de uno ha temido que películas y libros como 'Terminator' o 'Yo, Robot' sobrepasen la pantalla. Incluso, las plataformas de esta herramienta están cada vez al alcance de más personas, y si bien pueden servir para potenciar proyectos y trabajos, de caer en malas manos las consecuencias serían mayores.

Con la IA estamos ante la cuarta revolución industrial.

Por eso es importante implementar políticas de regulación y afianzar los mecanismos de verificación. La mayoría de las empresas a nivel mundial incluyeron esta tecnología para desarrollarse aún más, y resta que elaboren métodos de verificación que, en este importante año electoral a nivel internacional, serán fundamentales.