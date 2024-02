Crisis en IOMA: diputados opositores responsabilizan a Kicillof por el desmanejo de la obra social

Todos los bloques opositores de la Legislatura bonaerense se unieron, en la primera sesión extraordinaria del año, en los reclamos por la crítica situación a la que llevo el desmanejo de la actual gestión de Homero Giles al frente del Instituto de Obra Medico Asistencial (IOMA).

Como venimos contando en MDZ, las autoridades de la obra social del estado bonaerense se empeñan en abrir focos de conflicto con los prestadores y en hacer responsable de la crítica situación que atraviesa IOMA a los 70 días del Gobierno de Javier Milei y la gestión de Vidal. Esto sin hacerse cargo de los más de 4 años de desmanejo de la gestión de Axel Kicillof que provocaron el colapso de la obra social provincial, donde las únicas víctimas son los más de 2 millones de afiliados, rehenes de los caprichos de un funcionario de turno.

Las autoridades de IOMA promueven actividades de verano, mientras se caen los prestadores de salud por falta de pagos.

En la previa de la primera sesión del año en la Cámara Baja bonaerense, el titular de IOMA, Homero Giles, se presentó ante las autoridades de diputados y los presidentes de bloque a dar "explicaciones" para tratar de apaciguar las aguas y buscar un canal de diálogo, ante el aluvión opositor.

Vale recordar que Homero Giles antes del encuentro -al mejor estilo kirchnerista- chicaneo a la oposición: "Primero junten los votos", para después presentarse mansito y no dar ningún tipo de respuestas concretas a los legisladores que lo interpelaban. Esto provocó que los bloques opositores pongan el tema IOMA en la agenda de la sesión. El asesor de un diputado, que estuvo en la "interpelación" dijo a MDZ. "Vino a provocar, no respondió nada. Eso si responsabilizó a Milei y a Vidal por la situación; hace cuatro años que maneja IOMA y no se hace cargo de nada. Este tipo es de amianto".

En el recinto, la diputada Alejandra Lordén, del bloque UCR + Cambio Federal y vicepresidenta tercera del cuerpo, destacó que el titular del IOMA reconociera la situación ante los legisladores. "Me apena que el pedido de informes haya sido rechazado por la mayoría en la sesión. Vi con buenos ojos que Homero Giles reconozca la crisis que atraviesa la obra social, sin embargo, termina siendo un reconocimiento a medias, necesitamos soluciones urgentes para los millones de bonaerenses y la declaración iba en ese camino".

Alejandra Lordén, diputada UCR+Cambio Federal y vicepresidente tercera de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

"Queremos una obra social robusta, que esté a la altura de las circunstancias como lo estuvo en otras épocas. Es la más grande de la provincia y sus más de dos millones de afiliados están siendo rehenes de desmanejos que no comenzaron con este fogonazo inflacionario, sino que lleva meses agravándose su situación. La economía no está rota desde el 10 de diciembre", enfatizó Lordén.

Asimismo, dijo que no se buscan culpables "ni es una caza de brujas", aclarando que quienes están al frente de IOMA deben ser responsables y agrego: "La obra social se sostiene por el aporte que hacen sus afiliados, y ese dinero tiene que estar en calidad prestacional, respuestas a tiempo y dignidad en el acceso a la salud".

Lordén cerró su alocución con dardos a Kicillof: "La salud no espera, es delgada la línea entre la vida y la muerte y, aunque suene crudo, no puede ser IOMA un obstáculo en ello. Esperemos que el gobernador Kicillof, la cartera de Salud y las autoridades del IOMA resuelvan la situación de manera urgente por el bien de todos".

Por su parte, desde el bloque PRO afirmaron que Kicillof "es el máximo responsable del desmanejo y el colapso de IOMA", acusándolo de no hacerse cargo de la situación. El titular del bloque amarillo, Agustín Forcheri, le pidió al gobernador que "dejen de polemizar con el Gobierno nacional y empiecen a resolver la crisis de salud, educación y seguridad que hay en la provincia".

Agregó que hace cuatro años que Kicillof esta al frente de la provincia, por lo que "ya es hora de terminar con el relato de la herencia y ponerse a trabajar para resolver el abandono y la parálisis de IOMA". El diputado bonaerense Agustín Forcheri es el presidente del bloque PRO.

En tanto, el diputado PRO Fernando Rovello –pidió la interpelación de Homero Giles- dijo en el recinto: "Esta es una situación de emergencia, una catástrofe nunca vista. IOMA hoy está pasando por las peores de las crisis que se tenga recuerdo en la historia", rematando: "Todos los meses 2,3 millones de afiliados aportan a IOMA. ¿Dónde está la plata, Kicillof? ¿Qué se hizo?".

A todo esto, el diputado del bloque de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio dijo a MDZ: que la solución a la crisis del IOMA la tiene el gobernador: "Acá hay dos cuestiones, primero se tiene que llegar a un entendimiento y recomponer relaciones con los prestadores que por algo se están cayendo todos los convenios con IOMA y después buscar una solución inmediata, porque los problemas de los afiliados son hoy y no se puede demorar más porque están jugando con la salud de los mas de dos millones de personas".

"Kicillof tiene que ofrecer una solución que hoy no la está ofreciendo, dejando de rehenes a los afiliados que no pueden elegir otra prestadora”, expresó el legislador libertario y añadió: "No alcanza con la emergencia, hay que buscar un camino distinto o replantear el sistema para que los afiliados de IOMA dejen de ser rehenes de un sistema que no funciona".

Afiliados protestan en la sede del IOMA

Ante la falta de respuestas por la caída de las prestaciones los afiliados de IOMA se convocaron, por redes sociales, para expresar su descontento a las autoridades de la obra social del estado bonaerense por el mal manejo que hacen.

Los afiliados autoconvocados, en su mayoría adultos mayores, intentaron ingresar a la sede central de IOMA en La Plata para hablar con Homero Giles, por lo que se vivieron momentos de tensión.

El martes un grupo de docentes, nucleados en la FEB, al grito de "queremos respuestas" se manifestaron en la sede central de IOMA en La Plata.

Hace unas semanas afiliados de Mar del Plata, Tandil y otras ciudades se convocaron en la sede de IOMA en esas ciudades exigiéndole a las autoridades de la obra social provincial que cumplan con las prestaciones del servicio de salud.