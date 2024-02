Redes sociales y salud mental: el binomio que pone en riesgo el bienestar de las nuevas generaciones

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, demandó a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube porque consideran que promueven una crisis en la salud mental de los jóvenes, "promoviendo la adicción y fomentando comportamientos inseguros". Este lunes, en tanto, la Unión Europea abrió un "procedimiento formal" contra TikTok, por posible violación de las normas en materia de protección a menores y transparencia, anunció el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

Guillermina Olavarría, psiquiatra experta en redes sociales (RRSS), habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "lo que no tenemos que hacer es caer en si la tecnología y las redes sociales son buenas o malas. El tema es el uso que se le da. Acá hay un tema social grave que estamos viviendo, sobre todo con los jóvenes y la salud mental, y no solamente involucra a estos personajes que crearon las redes sociales y un montón de aplicaciones que usamos todos, sino también qué rol están cumpliendo los padres, el colegio, la sociedad en sí para acompañar el crecimiento de los adolescentes y de los niños. Si entramos en el debate de si son buenas o malas, no tiene sentido porque las redes sociales en la pandemia colaboraron bastante con la salud mental de los adolescentes".

Además, aseguró que "está investigado que los algoritmos y las redes sociales actúan directamente en el sistema de recompensa, que es donde se generan las adicciones. La cocaína actúa en el mismo sistema de recompensa que utilizar TikTok, segrega el mismo neurotransmisor que la dopamina. O sea, el nuevo sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro es el like, gatilla dopamina. El punto es que ellos sabían eso, yo trabajo con un montón de adolescentes que me dicen que si no hubiesen estado en terapia, TikTok literal los mataba, les promovían suicidio".

"El algoritmo lo que hace es buscar lo que más estás buscando. Entonces, si un chico está vulnerable porque tiene una situación de tristeza por tal cosa, lo que hace esa red es darle una cantidad de información a un cerebro que no tiene habilidades para poder regular sus emociones. Esto es lo que está viviendo hoy Estados Unidos con sus jóvenes, los chicos ya tienen determinada vulnerabilidad y esta red lo que hace es darle una cantidad de información a un cerebro que ya está vulnerable", sumó.

Eric Adams, el alcalde de Nueva York que realizó la denuncia.

Por otro lado, habló sobre el incremento de las apuestas online y cómo éstas afectan a la juventud: "Es gravísimo lo que estamos viviendo con las apuestas online, es la nueva adicción de los adolescentes. No hay regulación alguna sobre este tema. Me parece que esto tiene que ver con que se están generando tecnologías que le están dando uso chicos que no están en condiciones de utilizarlas. Creo que acá el juicio tiene que ver con que ellos están creando plataformas que no se regulan, internet es libre. Me parece que tampoco se le puede echar la culpa a los creadores. Acá creo que, como adultos, los padres tenemos que ver dónde estamos posicionados. Ahora no es que vamos a decir que todos los chicos dejen de utilizar redes sociales porque tienen cuestiones a favor, el buen uso de la tecnología".

Y concluyó, recomendando: "Tenemos que tener una conducta activa respecto a, como adultos, que acompañamos el crecimiento de nuestros hijos en ver de qué se trata, qué tipo de uso están haciendo nuestros hijos con la tecnología que tienen en la mano. Hay que acompañar para que tengan una mirada crítica".

