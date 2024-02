Este es el triste estado que muestra el complejo de turismo social en Embalse

Gran preocupación generó en las últimas horas el fuerte rumor que señala que en marzo, cerrarían las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, emblemas del turismo social en el país, que hasta el año pasado permitían a familias vacacionar en estos destinos de la costa y las sierras con estadías a módicos precios que incluían alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

La página oficial del Gobierno muestra que el cronograma de reservas finaliza en el mes de febrero y, específicamente en Embalse, la remodelación y puesta en valor de algunos hoteles del complejo, que es Monumento Histórico Nacional, fueron interrumpidas, echando a los trabajadores de la construcción que estaban a cargo de las obras.

Es ante la inquietud que genera el futuro de este complejo turístico ubicado en pleno valle de Calamuchita, en las sierras cordobesas, que el intendente Mario Rivarola anunció que avanza en un proyecto de concesión con inversores españoles. Cabe recordar que tanto este complejo como el de Chapadmalal, dependen de la Secretaría de Turismo que hoy conduce Daniel Sciolil.

Recientemente, Rivarola (de la coalición scharettista Hacemos Unidos por Córdoba), reveló los planes a futuro de estos siete hoteles que integran la UTE para convertirlo en un centro turístico de primer nivel, y dijo que existe un acuerdo avanzado con un grupo de empresarios españoles para cumplir este objetivo.

El proyecto contempla la puesta en valor de cinco hoteles privados y dos hoteles que quedarían para el turismo social con bungalows. La difusión de esta propuesta de reconversión del la UTE de Embalse, le valió a Rivarola críticas del ex intendente y actual legislador provincial de Unión por la Patria, Federico D´Alesandri.

Ante este cruce político y un pedido de informes en la Legislatura cordobesa, el intendente actual difundió un reel en las redes sociales en el que mostró el estado de abandono que tiene cinco de los siete hoteles que integran la UTE.

Mirá el estado de los hoteles de turismo social en Embalse de Calamuchita:

"Se que muchos argentinos vinieron acá y pasaron sus vacaciones en este querido pueblo de Embalse... Este video es para mostrar cómo están los hoteles hoy en día: todos en estado de abandono. Dicen que son monumentos nacionales y que concesionarlos genera preocupación, pero durante años no se hizo nada para cuidarlos. De los 7 hoteles del complejo, 5 están abandonados", aseguró Rivarola.

Uno a uno, mostró imágenes de ventanas rotas, colchones tirados en el jardín, el pasto crecido y suciedad acumulada. Además, mostró que el hotel N°3, se empezaron obras de remodelación que luego no continuaron; y que el hotel N°4, que se incendió hace unos años, continúa mostrando las consecuencias del fuego en su edificación.

En defensa de su iniciativa, que se encuentra avanzada y que presentará ante la Secretaría de Turismo de la Nación que encabeza Daniel Scioli, Rivarola afirmó: "Estoy peleando por el trabajo de la gente, no solamente de Embalse sino también de todo el Valle de Calamuchita; y por esos argentinos que vinieron de vacaciones a este lugar tan lindo que tiene 700 hectáreas, y que hoy está en estas condiciones", señaló el mandatario municipal.

"Lo que nosotros necesitamos es tener turistas, no tener todo esto abandonado. Este es el patrimonio, el monumento histórico. Les pido que me acompañen y que me ayuden a que volvamos a tener en pie lo nuestro, para que la gente tenga trabajo y que turistas de todo el país puedan venir a disfrutarlo", concluyó Rivarola. La UTE de Embalse podría ser concesionada con inversiones españolas según un proyecto del actual intendente. Foto: Turismo Nación

Historia y futuro de la UTE

Las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse fueron construidas en 1947, en el Gobierno del Presidente Juan Perón, y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, por lo que no está permitido según la Ley 12.665 en su artículo 4º ser "transferidos, gravados o enajenados, sin aprobación o intervención de la comisión nacional" de Monumentos históricos.

Las últimas obras de las Unidades Turísticas correspondieron a un Plan llevado adelante por el Ministerio de Turismo y Deportes del gobierno de Alberto Fernández, y contemplaban una inversión total de 7.400 millones de pesos en 2023.

Sin embargo, semanas atrás, las tareas que se llevaban adelante en el hotel N°1 de Embalse fueron paralizadas y todos los trabajadores echados. Las mismas estaban avanzadas en un 80% y tenía el otro 20% de las obras planificadas. Pero ante la decisión de no continuarse con la obra pública, se dio de baja a 60 empleados y se cree que el cierre es inminente, con la afectación de 200 puestos de trabajo que tiene la UTE, cuyo funcionamiento solo está garantizado hasta fin de mes.

El proyecto que se presentará al Gobierno nacional tiene por fin que la Unidad Turística no quede abandonada. "Buscamos que la Municipalidad se haga cargo de la gestión de los hoteles y en ese marco se va a buscar inversores que exploten una parte privada de los hoteles para que sean establecimientos de cuatro a cinco estrellas y que, además, financien el resto de las unidades para sostener el turismo social", explicó Rivarola.