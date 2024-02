El motivo por el que se volvió a complicar la obra de la calle San Juan

Tras el anuncio del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, sobre las sanciones a la empresa a cargo de los trabajos de calzada en la intersección de calle San Juan y Vicente Zapata, en el microcentro de la Capital, desde Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) trabajan en la reparación de la rotura de un acueducto que causó el corte total en la transitada arteria. El inconveniente en la obra fue la gota que rebalsó el vaso, ya que hace tiempo que la calzada no está habilitada en su totalidad por la ejecución de diferentes trabajos. La empresa contratada por Aysam no está cumpliendo con los tiempos establecidos por lo que el municipio viene llevando a cabo una serie de notificaciones. La explicación de Humberto Mingorance sobre los problemas en la obra.

Desde hace semanas que la Ciudad de Mendoza se encuentra realizando obras de renovación de red de agua y saneamiento en calle Vicente Zapata y San Juan aprovechando el tránsito reducido en esta época del año. Luego de una mala maniobra en la reparación de un caño de agua, las pérdidas continuaron hasta el día de ayer que el agua rebalsó y se generó una especie de laguna que derivaron en el corte total de la Avenida.

Producto de ello, el intendente de la Ciudad realizó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) en el que avisó que debido a los nuevos inconvenientes y las demoras injustificadas en la obra “sancionaremos a la empresa responsable y nuestros equipos técnicos evaluarán si deben paralizarse los trabajo”. Las sanciones correspondientes se harán a la empresa Corporación del Sur, contratada en una licitación correspondiente a Aysam.

Los problemas surgidos no son menores, ya que se trata de una obra de gran magnitud que va por calle San Juan, desde Brasil hasta Córdoba. Desde el lugar en cuestión, Humberto Mingorance explicó a MDZ que todo comenzó hace unos 10 días cuando hubo una pérdida. El problema de hace dos semanas fue que al realizar un empalme, un caño principal de la red primaria se rompió y desde Aysam hicieron la reparación que luego se la cobraron a Corporación del Sur, debido a que no estaba contemplada en la licitación.

La calle San Juan y Vicente Zapata quedó cortada por la reparación del caño roto. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Aparentemente, lo ocurrido este lunes no se trataría de la continuidad de ese inconveniente sino de uno nuevo. “Al principio parecía que esa misma reparación se había aflojado y había vuelto a perder. Lo cierto es que está perdiendo un par de metros más arriba”, comunicó el titular de Aysam. En relación a la reparación de esta nueva pérdida, Mingorance adelantó que están descubriendo la red, es decir, volviendo a romper la calzada “para hacer la misma reparación que se hizo la vez pasada y ya dejarlo en condiciones”.

Aysam trabaja en la reparación de la pérdida de agua. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Alrededor de las 11 de este martes, el presidente de Aysam explicó que se encuentran a la mitad de la operación pero que en el día de hoy esperan terminar la reparación y dejar “la calle Vicente Zapata habilitada, por lo menos en un par de calzadas para mañana”. En relación a la finalización de la obra, Mingorance manifestó que "debería estar terminándose dentro de seis meses" y se comprometió a quedarse en el lugar hasta que finalicen las reparaciones. "Hasta que no quede reparado no me voy a mover de acá Para ver si se puede terminar antes", dijo.

La reparación podría llevar todo el día. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

La citación de Ulpiano Suárez a las autoridades de Aguas Mendocinas para determinar en conjunto “las acciones a seguir respecto de esta obra” es parte de un conjunto de acciones que viene realizando el municipio para intimar a la empresa. Ya el primero de febrero, la Municipalidad había notificado a las empresas en cuestión por el perjuicio que pudiera ocasionarse a vecinos y usuarios debido a retrasos en los plazos de ejecución de obras y entrega de los espacios nuevamente a la Comuna para su uso habitual. Asimismo, se les había aclarado que el retraso en la entrega de los sectores afectados podía generar multas. También, se intimó a la empresa constructora a incrementar el ritmo de tareas para alcanzar los objetivos declarados oportunamente.

Mirá el video de como está la obra